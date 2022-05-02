ВСУ "отправили на концерт Кобзона" группу сибирского спецназа

ВСУ "отправили на концентр Кобзона" группу сибирского спецназа/ Скрин из видео

Украинские военные уничтожили группу российского спецназа из Сибири в Донецкой области.

Потери понесла 24-я отдельная бригада спецназа Главного управления (ранее известное как ГРУ) Генерального штаба Российской Федерации в районе поселка Ямполь, сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

"В районе поселка Ямполь Донецкой области, подразделением Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины успешно уничтожена группа российских спецназовцев из Сибири", – говорится в сообщении.

Также защитники Украины "поджарили" вражескую бронетехнику – от нее остались лишь сгорелые остатки.

Напомним, ВСУ уничтожили возле острова Змеиный два российских катера типа"Раптор". Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что эти цели удалось поразить с помощью турецкого БПЛА "Байрактар".

Ранее сообщалось, что российская диверсионно-разведывательная группа, которая планировала сбить пассажирский самолет над территорией РФ или Беларуси и обвинить в этом Украину, "спалилася" на инсценировке своего нападения на пост украинской теробороны.

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