"Байрактар" пустил на дно 2 российских катера типа "Раптор": эффектное видео

"Байрактар" пустил на дно 2 российских катера типа "Раптор" / скриншот

Сегодня на рассвете у острова Змеиный были уничтожены 2 российских катера типа "Раптор".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что эти цели удалось поразить с помощью турецкого БПЛА "Байрактар".

"Сегодня на рассвете у острова Змеиный были уничтожены два российских катера типа "Раптор". Работает "Байрактар", - написал он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по позициям врага на острове Змеиный. Наши защитники попали в пункт управления и уничтожили зенитно-ракетный комплекс Стрела-10.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы начали применять БПЛА Байрактар для уничтожения сил русских захватчиков. Украинским защитникам удалось обезвредить большое количество военной техники.

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