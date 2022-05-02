"Байрактар" пустил на дно 2 российских катера типа "Раптор": эффектное видео

Главнокомандующий ВСУ показал, как работал турецкий безпилотник.
Сегодня на рассвете у острова Змеиный были уничтожены 2 российских катера типа "Раптор".
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что эти цели удалось поразить с помощью турецкого БПЛА "Байрактар".
"Сегодня на рассвете у острова Змеиный были уничтожены два российских катера типа "Раптор". Работает "Байрактар", - написал он.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по позициям врага на острове Змеиный. Наши защитники попали в пункт управления и уничтожили зенитно-ракетный комплекс Стрела-10.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы начали применять БПЛА Байрактар для уничтожения сил русских захватчиков. Украинским защитникам удалось обезвредить большое количество военной техники.
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Автор: Сергей Коломиец