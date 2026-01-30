Укр
Не искусство, а ненависть: российские фильмы как фабрика войны против Украины

Марина Иваненко
30 января 2026, 14:03
64
От карикатурных образов до откровенной ненависти: как российские фильмы о Крыме и Донбассе создавали искаженную реальность и легитимизировали агрессию против Украины.
Украина в российском кино
Украина в российском кино / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как российские фильмы готовили население к войне
  • Какой Украина в российских фильмах

Российский кинематограф последнего десятилетия превратился в один из самых эффективных инструментов государственной пропаганды. Через сериалы и полнометражные фильмы системно формировался искаженный образ Украины и ее граждан.Эта экранная трансформация не была случайной: она четко следовала политическим задачам Кремля, готовя российское общество к полномасштабной войне. Главред расскажет об этом более подробно.

Перелом после 2014 года: новый "заказ" для кино

После Революции Достоинства и аннексии Крыма в 2014 году российская медиамашина получила четкую идеологическую задачу — создать новый образ Украины.Если раньше украинцы в российских сериалах изображались преимущественно как забавные, гостеприимные, но интеллектуально ограниченные персонажи с акцентом, то после 2014 года эти образы исчезли или были радикально трансформированы.

видео дня

"Крым наш" на экране: романтизация оккупации

Первой волной пропагандистского кино стали ленты о так называемом "возвращении" Крыма. Фильмы вроде "Крым" (2017) режиссера Алексея Пиманова пытались легитимизировать оккупацию полуострова через мелодраматические сюжеты.В таких картинах украинское государство либо полностью отсутствует как субъект, либо показано как хаотичная, агрессивная сила, мешающая "исторической справедливости".

Донбасс как фабрика ненависти

Самым агрессивным этапом стало освещение войны на Донбассе. Фильмы "Ополченочка", "Солнцепек", "Свидетель" (снятый уже после 2022 года) используют почти идентичные нарративы. Их главная цель — дегуманизация украинских военных. На экране они предстают исключительно как мародеры, убийцы гражданских и носители "радикальных идеологий", лишенные каких-либо человеческих черт.

Украинец как "функциональное зло"

Российские сценаристы сознательно избегают сложных характеров для украинских персонажей. Они выполняют роль функционального зла, необходимого для оправдания "героизма" российских солдат или наемников ЧВК. В этой искаженной картине мира война подается не как агрессия, а как "превентивная защита" и "спасение".

Видео о том, как Россия снимала фильмы о войне в Украине, можно посмотреть здесь:

Язык и культура как маркеры "враждебности"

Показательным является использование украинского языка. Он либо полностью исчезает с экрана, либо подается как маркер враждебности, примитивности или низкого социального статуса. Когда же украинская культура все-таки появляется в кадре, ее изображают как архаичную, хуторянскую или якобы испорченную "западным влиянием".

Миф о "братском народе"

Отдельный пропагандистский пласт — эксплуатация темы "братства". Российское кино навязывает тезис, что "простой украинец" якобы стремится быть с Россией, но ему мешают "преступная власть" или "западные кураторы". Этот прием позволяет оправдывать военную агрессию как "освобождение" близкого народа.

Подготовка к большой войне

К 2022 году российская киноиндустрия фактически завершила подготовку внутренней аудитории к масштабному конфликту. Украина в кадре окончательно потеряла человеческое лицо. В сериалах и боевиках украинские спецслужбы изображались как террористические организации, якобы готовящие диверсии на территории РФ.

Не бизнес, а идеология

Большинство этих фильмов не имеют художественной ценности. Их рейтинги на международных платформах — крайне низкие, а прокатные сборы часто не покрывают даже расходов на рекламу. Однако для Кремля это не бизнес, а инвестиция в идеологию. Государственное финансирование через "Фонд кино" только подтверждает пропагандистский характер таких проектов.

Ответ Украины

Для Украины это десятилетие стало временем осознания важности собственного культурного продукта. Противостоять российской киноекспансии можно только создавая качественный контент, который честно говорит о войне и украинской идентичности — без искаженных зеркал пропаганды.

Российские фильмы после 2014 года — это не об искусстве. Это хроника того, как целую страну через экран приучали к ненависти. Именно поэтому эти ленты должны стать объектом исследования не только кинокритиков, но и историков и юристов в будущих процессах над пропагандистами.

Об источнике: "Отряд киноманов"

"Отряд киноманов" — это популярный украинский YouTube-проект актера и блогера Виталия Гордиенко, посвященный критическому анализу кинематографа и массовой культуры. Канал стал известен благодаря глубоким видеоэссе, в которых автор деконструирует российскую пропаганду, исследует историю украинского телевидения и популяризирует отечественное кино. Основной фокус проекта направлен на развитие украиноязычного культурного пространства, разоблачение имперских нарративов в медиа и медиапросвещение зрителей через призму киноиндустрии.

Изменения с 1 февраля в Украине: отпуска военным, доплаты и новые правила бронирования
