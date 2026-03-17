Испортят интерьер и доставит хлопот: 4 ошибочных решения при ремонте кухни

Эксперт рассказал, как правильно сочетать практичность, качественные материалы и нейтральные цвета, чтобы кухня выглядела современно

Как открытые полки над плитой приводят к постоянному загрязнению посуды

Вы узнаете:

Почему угловые мойки могут быть неудобными

Как избежать проблем с гигиеной на кухне

Какие детали делают кухню современной и комфортной

Во время ремонта кухни многие украинцы ориентируются на популярные тренды и красивые фото из интернета. Однако некоторые решения, которые выглядят стильно, на практике быстро создают проблемы с комфортом, гигиеной и уходом.

Эксперт по интерьеру компании turchyn_rembud назвал несколько самых распространенных ошибок, которых лучше избегать при планировании кухни.

Накладные мойки

Среди наиболее проблемных решений — накладные мойки. Они устанавливаются поверх столешницы, но в стыках часто скапливается грязь, влага и остатки еды. Со временем в щелях может появиться грибок или неприятный запах, что требует постоянной чистки или повторной герметизации.

Открытые полки над плитой

Еще одним непрактичным вариантом являются полочки со стаканами над варочной поверхностью. Открытые полки выглядят эффектно, однако над плитой они быстро покрываются жиром и копотью, а посуду приходится мыть значительно чаще.

Угловые мойки

Угловые мойки также часто вызывают неудобства в использовании. Хотя они экономят пространство, но дотянуться до крана или дна мойки сложнее, а процесс мытья посуды становится менее комфортным, особенно на маленьких кухнях.

Темные фасады

Темные фасады кухни выглядят стильно, но требуют постоянного ухода. На них хорошо видны отпечатки пальцев, пыль и капли воды, поэтому кухню приходится регулярно протирать, чтобы сохранить опрятный вид.

Чего не стоит делать при ремонте кухни.

Ранее Главред писал, что красивые интерьеры в социальных сетях часто создают иллюзию идеальной жизни, однако реальность диктует свои правила. То, что выглядит безупречно на профессиональном фото, через несколько месяцев может превратиться в источник раздражения или потребовать постоянной уборки и дорогостоящего обновления.

Кроме того, линолеум, который еще несколько лет назад считался одним из самых популярных бюджетных вариантов напольного покрытия, сегодня теряет популярность. По словам экспертов, даже те, кто стремится экономить во время ремонта, все чаще выбирают альтернативу — кварцвинил.

Об источнике: TikTok-аккаунт "turchyn_rembud" Автор видео разбирает типичные ошибки в ремонте (в частности, на кухне, в ванной комнате), дает рекомендации по выбору материалов и планировке пространства. Контент носит практико-рекомендационный характер. Видео ориентированы на людей, которые планируют ремонт или уже находятся в процессе, и призваны предупредить о технических ошибках, которые могут усложнить жизнь жильцам в будущем.

