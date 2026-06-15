Комары исчезнут из двора за считанные дни: поможет один хитрый способ

Чтобы защитить себя от назойливых насекомых, не обязательно покупать специальные средства.

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Как избавиться от комаров на участке / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как избавиться от комаров на участке

Как отпугнуть комаров народными методами

Чего боятся комары

Комары — это не только неприятные насекомые, которые мешают отдыху своим жужжанием и укусами. Они представляют реальную угрозу для здоровья, ведь могут переносить опасные инфекции.

Как отпугнуть комаров

Различные эфирные масла, растения с сильным ароматом и даже москитные сетки не всегда помогают. Но существует простой способ, который может значительно уменьшить количество комаров вокруг дома или сада, пишет Главред со ссылкой на Agroforum.

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Как работает ловушка

Личинки комаров развиваются исключительно в воде, поэтому любой застой становится для них идеальным местом для размножения. Комары находят человека по температуре тела, выделению углекислого газа и химическим сигналам, которые образуются при потоотделении. Используя эти знания, можно создать ловушку, которая вводит насекомых в заблуждение.

Для этого нужны только сахар, дрожжи и теплая вода. При их смешивании образуется углекислый газ, который имитирует человеческое дыхание. Комары летят к источнику газа, попадая в ведро с жидкостью.

Пошаговое изготовление

Возьмите пластиковое ведро и сделайте над ним приподнятую крышу, чтобы конструкция напоминала укрытие.

Налейте в ведро теплую воду, добавьте сахар и дрожжи в равных пропорциях.

Добавьте немного детского шампуня или кастильского мыла. Это уменьшит поверхностное натяжение воды, и комары, садящиеся на ее поверхность, не смогут удержаться и погибнут.

Для большей эффективности осветите ловушку синим светом, который дополнительно привлекает насекомых.

Ловушка собирается за 10-15 минут из доступных ингредиентов и безопасна для людей и животных.

Защита от клещей и комаров / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как приготовить натуральный спрей от комаров:

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