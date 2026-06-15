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Комары исчезнут из двора за считанные дни: поможет один хитрый способ

Инна Ковенько
15 июня 2026, 10:31
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Чтобы защитить себя от назойливых насекомых, не обязательно покупать специальные средства.
Комары исчезнут из двора за считанные дни: поможет один хитрый способ
Как избавиться от комаров на участке / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как избавиться от комаров на участке
  • Как отпугнуть комаров народными методами
  • Чего боятся комары

Комары — это не только неприятные насекомые, которые мешают отдыху своим жужжанием и укусами. Они представляют реальную угрозу для здоровья, ведь могут переносить опасные инфекции.

Как отпугнуть комаров

Различные эфирные масла, растения с сильным ароматом и даже москитные сетки не всегда помогают. Но существует простой способ, который может значительно уменьшить количество комаров вокруг дома или сада, пишет Главред со ссылкой на Agroforum.

видео дня

Как работает ловушка

Личинки комаров развиваются исключительно в воде, поэтому любой застой становится для них идеальным местом для размножения. Комары находят человека по температуре тела, выделению углекислого газа и химическим сигналам, которые образуются при потоотделении. Используя эти знания, можно создать ловушку, которая вводит насекомых в заблуждение.

Для этого нужны только сахар, дрожжи и теплая вода. При их смешивании образуется углекислый газ, который имитирует человеческое дыхание. Комары летят к источнику газа, попадая в ведро с жидкостью.

Пошаговое изготовление

  • Возьмите пластиковое ведро и сделайте над ним приподнятую крышу, чтобы конструкция напоминала укрытие.
  • Налейте в ведро теплую воду, добавьте сахар и дрожжи в равных пропорциях.
  • Добавьте немного детского шампуня или кастильского мыла. Это уменьшит поверхностное натяжение воды, и комары, садящиеся на ее поверхность, не смогут удержаться и погибнут.
  • Для большей эффективности осветите ловушку синим светом, который дополнительно привлекает насекомых.

Ловушка собирается за 10-15 минут из доступных ингредиентов и безопасна для людей и животных.

Защита от клещей и комаров
Защита от клещей и комаров / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как приготовить натуральный спрей от комаров:

@dianagologovets Ингредиенты, которые есть дома у каждого и помогут вам защититься от комаров, жуков, насекомых…? Корица содержит эвгенол, который обычно встречается в репеллентах. Вот три способа использования корицы этим летом: СПРЕЙ? ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 чайные ложки корицы 4 стакана теплой воды 1 чайная ложка спирта 1 чайная ложка средства для мытья посуды ИНСТРУКЦИЯ: Смешайте корицу с водой и оставьте на несколько часов, чтобы настоялась. Процедите жидкость, перелейте в распылитель и пользуйтесь. От фруктовой мушки: положите несколько палочек корицы в тарелку с фруктами. Чтобы в мусорном ведре не было жуков и личинок, посыпьте ведро и крышку тонким слоем корицы ? #лайфхак#насекомые#жуки#мухи#средствоотнасекомых#идеидлядома#идеидлякухни#лайфхакдлядома#полезныесоветы#советыдлядома#gologovets_видео♬ оригинальный звук - Диана Гологовец

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Об источнике: Agroforum.hu

Agroforum.hu — это венгерский аграрный веб-ресурс, посвященный сельскому хозяйству, садоводству и вопросам экологического и устойчивого фермерства. Он работает как комплексная платформа, где публикуются новости, аналитика, советы экспертов и практические статьи для фермеров, агрономов и любителей сельского хозяйства. На сайте можно найти материалы о выращивании культур, защите растений, управлении хозяйством и других темах, связанных с агробизнесом и садоводством, а также обсуждения и обмен опытом среди пользователей.

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