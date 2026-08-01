Яиц будет в разы больше: чем кормить кур для рекордной яйценоскости

Блогерша рассказала о рационе, который улучшает яйценоскость кур и цвет желтка.

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Чем лучше кормить кур для хорошей яйценоскости / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

Что добавить в рацион кур для яркого желтка

Почему ограничивают хлеб в кормлении птицы

Можно ли давать курам картофель и огурцы

Домашние куры нуждаются в правильном и сбалансированном питании, ведь от рациона зависит их здоровье и яйценоскость. Хозяева часто используют зерно, овощи, зелень и специальные корма, чтобы обеспечить птицу необходимыми питательными веществами.

Главред выяснил, чем лучше всего кормить кур, чтобы они хорошо неслись.

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Чем кормить кур для хорошей яйценоскости

Украинская блогерша Ольга Мартинишин, известная как "Баба Оля на псевдо Чех", поделилась советами по кормлению кур. В новом видео в Facebook она рассказала, какие продукты дает домашней птице.

Основой рациона кур, по словам блогерши, остается кукуруза - именно этот корм она считает самым питательным для птицы.

"Наши курочки больше всего любят кукурузу. Она самая лучшая, в ней больше всего калорий, она полезна для кур", - рассказала Мартинишин.

Чем еще кормят домашнюю птицу

Помимо кукурузы, в хозяйстве блогерши курам регулярно дают пшеницу, которую закупают заранее, чтобы хватило на несколько сезонов.

"Мы сейчас покупаем пшеницу. И чтобы хватило и на зиму, и на весну. Иногда не хватает, тогда еще весной докупаем", - пояснила блогерша.

Чем кормить кур-несушек, чтобы несли яйца / Инфографика: Главред

Можно ли давать курам овощи

Летом рацион кур значительно расширяется за счет овощей и зелени из собственного хозяйства. Блогер перечислила, какие именно овощи чаще всего попадают курам в кормушку.

"Зеленую траву обязательно. Капусту, листья салата, огурчики, такие семенники. Все любят, и все нужно давать", - рассказала Мартинишин.

Почему курам нельзя давать черный хлеб

Отдельно блогерша обратила внимание на хлеб - продукт, который на первый взгляд кажется безопасным дополнением к рациону. По её словам, с этим стоит быть осторожными, особенно когда речь идёт о чёрном хлебе.

"И бабушка даёт кусочек хлеба, такой ещё подсохший, если он не свежий, то уже не годится. Но бабушка говорила, что много давать нельзя. Особенно чёрного. Чёрный вообще нежелательно давать", - отметила внучка блогерши.

По словам Мартинишин, благодаря такому питанию у семьи есть собственные домашние яйца.

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О персоне: Баба Оля под псевдонимом Чех "Баба Оля под псевдонимом Чех" (Ольга Мартинишин) - известная 70-летняя блогерша из Львовской области, прославившаяся благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков

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