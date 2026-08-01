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Жара резко усилится: синоптик рассказала, когда стоит ожидать похолодания

Юрий Берендий
1 августа 2026, 16:37
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Синоптик Наталья Диденко рассказала, как долго продлится аномальная жара в Украине и когда стоит ожидать первых признаков похолодания.

Жара резко усилится: синоптик рассказала, когда стоит ожидать похолодания
Жара в Украине - когда же наконец наступит долгожданное похолодание / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Жара в Украине усиливается с воскресенья
  • Похолодание ожидается примерно с 7 августа
  • Дождей в ближайшее время не предвидится

Жара в Украине с воскресенья переходит в сильную и продержится как минимум до начала следующей недели. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине

В ближайшие дни температурный режим в стране существенно изменится, и речь уже идет не об обычной жаркой погоде.

"В Украине начинается сильная жара. Сегодня просто жарко, а уже с воскресенья и в течение следующей недели - сильная жара", - подчеркнула Диденко.

Когда ожидать похолодания

Конкретных температурных показателей синоптик не приводит. Зато она обозначила ориентировочные сроки, когда жаркая погода начнет отступать, и прокомментировала вероятность осадков.

"Даже градусы не пишу, потому что все уже начитались прогнозов с гаджетов. Ослабление жары, ориентировочно, ожидается с 7 августа. О дождях речи не идет, если какая-то вероятность появится - напишу", - уточнила она.

Прогноз погоды в Киеве

Усиление жары не обойдет стороной и столицу, где погодные условия в ближайшее время тоже заметно изменятся.

"В Киеве жара также перейдет в сильную жару. Будет преобладать сухая воздушная масса", - отметила синоптик.

Несмотря на жаркие прогнозы, Диденко не утратила чувства юмора, сравнив погодные явления с цветовой палитрой.

"Каждая погода, на мой взгляд, имеет свой цвет. Жара - явно абрикосового цвета", - добавила она.

Наталия Диденко инфографика
Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Какой будет погода в первые дни августа

Синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что в начале августа в Украине будет преобладать жаркая, солнечная и сухая погода, обусловленная влиянием антициклона. Самые высокие температуры ожидаются в западных областях страны.

По его прогнозу, в Украину будет поступать горячая воздушная масса из стран Центральной Европы. Высокое атмосферное давление и незначительная облачность будут способствовать преимущественно сухой погоде без существенных осадков. Лишь вечером 2 августа в западных приграничных районах местами возможны кратковременные грозовые дожди.

Погода в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что в конце июля и начале августа в Украине ожидается устойчивая волна сильной жары. Он также отметил, что эпицентром жары до +38 градусов станет Закарпатье.

Укргидрометцентр сообщил о резких колебаниях температуры и приближении тёплой воздушной массы из Центральной Европы. По данным службы, температура снизится с +34 до +12 ночью в отдельные сутки при выраженных суточных колебаниях.

Синоптик Игорь Кибальчич констатировал, что первые дни августа будут жаркими, солнечными и преимущественно сухими из-за доминирования антициклона. Согласно прогнозу на 1 августа, в западных областях днем ожидается +33…+38°, на севере и в центре +28…+33°, а 2 августа местами на Прикарпатье и Волыни возможны кратковременные грозовые дожди.

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О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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