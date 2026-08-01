Древнее украинское слово "студенець": что оно на самом деле означает

Вы узнаете:
- Что означает слово "студенець"
- Откуда у него два разных значения
- Как оно звучит в других славянских языках
Слово "студенець" в украинском языке означает одновременно и холодец, и источник с ледяной водой - и ни одно из этих толкований не является ошибочным. Оба значения приводятся в словарях, а возникли они из одного признака, пишет 24 Канал.
Первое из значений - кулинарное. "Студенцем", или "студениною", называли блюдо, которое сегодня чаще всего известно как холодец или драгли. Логика названия проста: после приготовления его обязательно держали на холоде, чтобы оно застыло.
Это название закрепилось и в народном творчестве.
"Я тобі на вечерю горобчика уб'ю. А з крилець – студенець, з головки – печеня, буде ж тобі, моя мила, препишна вечеря", - говорится в народной песне.
Колодец без "цямрини" и родниковая вода
Второе значение лежит в совершенно другой плоскости. Словарь устаревших и малоупотребительных слов приводит "студенець" как колодец без "цямрини", холодный источник, родничок или небольшой ручей. Речь идет не о любом ручье, а именно о том, где течет очень холодная, чистая и пригодная для употребления вода.
Примеры такого употребления сохранились в языке и по сей день: "Напитися зі студенця", "Біля студенця росли верби", - приводит Slovnyk.me.
Именно поэтому носители разных говоров и диалектов могут одинаково уверенно давать на один и тот же вопрос противоположные ответы.
Что объединяет блюдо и ручей
Разгадка - в прилагательном "студений", которое в современном украинском языке означает "очень холодный", "ледяной". Отсюда и "студена вода", "студений вітер", "студене джерело". Одно из значений самого существительного - мороз, холод, и в этом смысле слово использовали классики.
"Але ось ударив лютий студенець, листячко ошпарив, погубив вкінець", - писал Павел Грабовский.
Тот же древнеславянский корень дал целую группу слов: студа (холод), студити (охлаждать), простуда и застуда, а также родственные "стужа" и "студа". В чешском и словацком языках studený дословно переводится как "холодный".
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Об источнике: 24 канал
24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.
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