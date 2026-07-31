Покушение на командира Хартии: Оболенский сделал важное заялание о заказчиках

Террор является одним из средств ведения войны со стороны россиян, заявил Игорь Оболенский.

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На Игоря Оболенского совершено покушение / Коллаж: Главред, фото: Facebook/IgorObolienskii

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Оболенский прокомментировал покушение на него

Покушение – это признак страха врага, считает военный

Командир 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия", Герой Украины Игорь Оболенский расценил покушение на него как подтверждение эффективности на поле боя.

"Террор является одним из средств ведения войны со стороны россиян и признаком того, что они не достигают политической цели военными методами. Сегодняшнее покушение является доказательством того, что мы все делаем правильно и эффективно уничтожаем врага на поле боя", – написал Оболенский в Facebook.

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Он поблагодарил за внимание и поддержку, "которая убеждает меня в том, что наша работа важна для украинцев".

"Покушение – это признак страха врага. И наше возмездие заставит его бояться еще больше", – подчеркнул он.

Что предшествовало

Ранее о попытке покушения на Оболенского сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Нападавший и его сообщник задержаны. Ведутся необходимые процессуальные действия", – сообщил президент.

Нападавшим оказался 69-летний житель Харькова, завербованный представителями российских спецслужб, которые, выдавая себя за сотрудников СБУ, ввели мужчину в заблуждение и сообщили ему ложную информацию о якобы сотрудничестве украинского военнослужащего с врагом. Впоследствии для совершения преступления ему передали огнестрельное оружие через курьера. Досудебное расследование продолжается.

В ВСУ сменилось руководство: что известно

Президент Украины подписал указ о назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины. На этом посту он сменил Александра Сырского, который ранее возглавлял украинскую армию.

После официального назначения Михаил Драпатый поблагодарил президента Владимира Зеленского за оказанное доверие и заявил, что воспринимает новую должность как большую ответственность, особенно в условиях продолжающейся войны.

Кроме того, новый главнокомандующий выразил признательность Александру Сырскому за его работу во главе ВСУ. По словам Драпатого, предыдущий руководитель внес значительный вклад в развитие украинской армии, укрепление ее боеспособности и совершенствование возможностей военных подразделений.

Ранее Главред сообщал, что украинские защитники добились самого заметного прогресса за последние месяцы: темпы российского наступления замедлились настолько, что ВСУ вернули больше территорий, чем потеряли.

Напомним, ранее российские войска продолжают штурмовые действия на ряде участков фронта, пытаясь усилить давление на украинскую оборону, в частности в районах Лимана и Купянска.

Как сообщалось, аналитики проекта DeepState заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

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Об источнике: Нацгвардия Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначено для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов гражданУкраины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций. Национальная гвардия Украины участвует в соответствии с законом во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины в отпоре вооруженной агрессии против Украины и ликвидации вооруженного конфликта путем ведения военных (боевых) действий, а также в выполнении задач территориальной обороны, пишет Википедия.

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