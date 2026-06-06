'Это проблема': РФ пошла на прорыв, в ВСУ назвали 'горячее' направление

Обстановка в зоне ответственности украинских сил остаётся напряжённой и постоянно меняется, подчеркнул Виктор Трегубов.

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Раскрыты детали ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 4 ОТБр, 53 ОМБр

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Наиболее активные боевые действия сейчас наблюдаются в районе Лимана

Более сложной остаётся обстановка на восточном берегу реки Оскол

На Волчанском направлении наблюдается оживление боевых действий

Российские войска продолжают штурмовые действия на ряде участков фронта, пытаясь усилить давление на украинскую оборону, в частности в районах Лимана и Купянска.

Однако, как заявил спикер Группировки объединённых сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона "Единые новости", значительных результатов противник пока не достиг.

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По его словам, обстановка в зоне ответственности украинских сил остаётся напряжённой и постоянно меняется. "Россияне действительно пытаются найти, с какой стороны еще можно зайти. Но здесь они тоже ограничены географией", – отметил Трегубов.

Что происходит на Лиманском направлении

Наиболее активные боевые действия сейчас наблюдаются в районе Лимана. Спикер подчеркнул, что этот участок имеет важное значение для российских планов, связанных с попытками продвигаться в сторону Славянска и Краматорска.

"Но там они вообще не продвигаются. Там они просто гибнут у выстроенной линии обороны", – подчеркнул Трегубов.

Ситуация возле Купянска

Более сложной остаётся обстановка на восточном берегу реки Оскол в районе Купянска. По словам спикера, российские силы наращивают там группировку и активно применяют подразделения беспилотных систем для ударов по украинским логистическим маршрутам.

"В первую очередь, если мы говорим о восточном берегу реки Оскол. Там россияне очень активно давят. Там они собирают силы и там они пытаются сконцентрировать большое количество своих подразделений беспилотных систем для того, чтобы наносить удары по нашей логистике. Это, в принципе, сейчас является проблемой. Но это проблема, с которой мы боремся", – добавил Трегубов.

Он также сообщил, что попытки российских подразделений прорваться непосредственно к Купянску успеха не имели.

"Пытались идти через Голубовку, пытались идти чуть западнее Голубовки и зацепиться за окраины города, но не удалось", – добавил спикер.

/ Инфографика: Главред

Волчанск остаётся под контролем Украины

На Волчанском направлении наблюдается определённое оживление боевых действий, однако кардинальных изменений на линии фронта не произошло. Трегубов напомнил, что захват Волчанска был одной из ключевых задач российских войск в рамках планов по созданию вдоль границы так называемой "зоны контроля".

"Волчанск был одним из первых направлений, где они начали активно наступать. Но результатом стало, если и создание этой зоны контроля, то не на 20, а максимум на 5 км вглубь", – сказал Трегубов.

По его словам, город практически полностью разрушен в результате боевых действий, однако полностью установить над ним контроль российские войска так и не смогли. Украинские подразделения продолжают удерживать часть городской территории.

Обстановка на Великобурлукском направлении

На Великобурлукском направлении, по словам спикера, российские подразделения отказались от активного наступления и сосредоточились на удержании имеющихся позиций.

"И пытаются как-то зарыться и укрепиться, потому что им там в последний месяц не везло настолько, что у них под контролем остался один поселок", – уточнил Трегубов.

В США сообщили о новых тенденциях на фронте

Американская разведка фиксирует изменения в ситуации на линии боевого соприкосновения, свидетельствующие о продвижении украинских сил на отдельных направлениях.

Об этом заявил член Комитета по разведке Палаты представителей США Джим Хаймс. По его словам, на ряде участков фронта российские войска могут в ближайшее время перейти от наступательных действий к обороне.

Он отметил, что последние данные указывают на постепенное изменение обстановки в пользу Украины на некоторых направлениях, что отражается в оценках американских разведывательных структур.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как сообщал Главред, аналитики проекта DeepState заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

Ранее Александр Сырский говорил, что украинские военные освободили от российских оккупантов 470 квадратных километров. Это произошло с начала контрнаступательной операции.

Напомним, военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода совместно с соседними подразделениями отразили комбинированное наступление врага с четырех направлений под Константиновкой в Донецкой области.

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О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

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