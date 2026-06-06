Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Это проблема": РФ пошла на прорыв, в ВСУ назвали "горячее" направление

Алексей Тесля
6 июня 2026, 18:29
google news Подпишитесь
на нас в Google
Обстановка в зоне ответственности украинских сил остаётся напряжённой и постоянно меняется, подчеркнул Виктор Трегубов.
'Это проблема': РФ пошла на прорыв, в ВСУ назвали 'горячее' направление
Раскрыты детали ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 4 ОТБр, 53 ОМБр

Главное:

  • Наиболее активные боевые действия сейчас наблюдаются в районе Лимана
  • Более сложной остаётся обстановка на восточном берегу реки Оскол
  • На Волчанском направлении наблюдается оживление боевых действий

Российские войска продолжают штурмовые действия на ряде участков фронта, пытаясь усилить давление на украинскую оборону, в частности в районах Лимана и Купянска.

Однако, как заявил спикер Группировки объединённых сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона "Единые новости", значительных результатов противник пока не достиг.

видео дня

По его словам, обстановка в зоне ответственности украинских сил остаётся напряжённой и постоянно меняется. "Россияне действительно пытаются найти, с какой стороны еще можно зайти. Но здесь они тоже ограничены географией", – отметил Трегубов.

Что происходит на Лиманском направлении

Наиболее активные боевые действия сейчас наблюдаются в районе Лимана. Спикер подчеркнул, что этот участок имеет важное значение для российских планов, связанных с попытками продвигаться в сторону Славянска и Краматорска.

"Но там они вообще не продвигаются. Там они просто гибнут у выстроенной линии обороны", – подчеркнул Трегубов.

Ситуация возле Купянска

Более сложной остаётся обстановка на восточном берегу реки Оскол в районе Купянска. По словам спикера, российские силы наращивают там группировку и активно применяют подразделения беспилотных систем для ударов по украинским логистическим маршрутам.

"В первую очередь, если мы говорим о восточном берегу реки Оскол. Там россияне очень активно давят. Там они собирают силы и там они пытаются сконцентрировать большое количество своих подразделений беспилотных систем для того, чтобы наносить удары по нашей логистике. Это, в принципе, сейчас является проблемой. Но это проблема, с которой мы боремся", – добавил Трегубов.

Он также сообщил, что попытки российских подразделений прорваться непосредственно к Купянску успеха не имели.

"Пытались идти через Голубовку, пытались идти чуть западнее Голубовки и зацепиться за окраины города, но не удалось", – добавил спикер.

Купянск Инфографика
/ Инфографика: Главред

Волчанск остаётся под контролем Украины

На Волчанском направлении наблюдается определённое оживление боевых действий, однако кардинальных изменений на линии фронта не произошло. Трегубов напомнил, что захват Волчанска был одной из ключевых задач российских войск в рамках планов по созданию вдоль границы так называемой "зоны контроля".

"Волчанск был одним из первых направлений, где они начали активно наступать. Но результатом стало, если и создание этой зоны контроля, то не на 20, а максимум на 5 км вглубь", – сказал Трегубов.

По его словам, город практически полностью разрушен в результате боевых действий, однако полностью установить над ним контроль российские войска так и не смогли. Украинские подразделения продолжают удерживать часть городской территории.

Обстановка на Великобурлукском направлении

На Великобурлукском направлении, по словам спикера, российские подразделения отказались от активного наступления и сосредоточились на удержании имеющихся позиций.

"И пытаются как-то зарыться и укрепиться, потому что им там в последний месяц не везло настолько, что у них под контролем остался один поселок", – уточнил Трегубов.

В США сообщили о новых тенденциях на фронте

Американская разведка фиксирует изменения в ситуации на линии боевого соприкосновения, свидетельствующие о продвижении украинских сил на отдельных направлениях.

Об этом заявил член Комитета по разведке Палаты представителей США Джим Хаймс. По его словам, на ряде участков фронта российские войска могут в ближайшее время перейти от наступательных действий к обороне.

Он отметил, что последние данные указывают на постепенное изменение обстановки в пользу Украины на некоторых направлениях, что отражается в оценках американских разведывательных структур.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как сообщал Главред, аналитики проекта DeepState заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

Ранее Александр Сырский говорил, что украинские военные освободили от российских оккупантов 470 квадратных километров. Это произошло с начала контрнаступательной операции.

Напомним, военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода совместно с соседними подразделениями отразили комбинированное наступление врага с четырех направлений под Константиновкой в Донецкой области.

Читайте также:

О персоне: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".

В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.

Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине ВСУ российское наступление
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это проблема": РФ пошла на прорыв, в ВСУ назвали "горячее" направление

"Это проблема": РФ пошла на прорыв, в ВСУ назвали "горячее" направление

18:29Украина
Надвигается настоящий Армагеддон: часть Украины атакует мощный шторм

Надвигается настоящий Армагеддон: часть Украины атакует мощный шторм

18:07Синоптик
Киев затопляет: на Украину обрушился мощный грозовой шторм

Киев затопляет: на Украину обрушился мощный грозовой шторм

17:41Регионы
Реклама

Популярное

Ещё
"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика и призрака за 15 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика и призрака за 15 с

Школьная головоломка со спичками, которая не по зубам многим взрослым

Школьная головоломка со спичками, которая не по зубам многим взрослым

Почему черные автомобили были большой редкостью в СССР: ответ удивит многих

Почему черные автомобили были большой редкостью в СССР: ответ удивит многих

Розы будут цвести до самых заморозков: какие три вещи нужно сделать летом

Розы будут цвести до самых заморозков: какие три вещи нужно сделать летом

Последние новости

18:41

Роскошная Анита Луценко рассказала, что делает для красоты: восемь правил

18:32

Их дом наполнен любовью — какие знаки зодиака являются заботливыми бабушками

18:29

"Это проблема": РФ пошла на прорыв, в ВСУ назвали "горячее" направление

18:28

В Кремле официально переписали историю Киева — что придумали и изменили

18:28

Люди, родившиеся в конкретный период, наделены особым талантом к творчеству

От России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах ПутинаОт России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах Путина
18:07

Надвигается настоящий Армагеддон: часть Украины атакует мощный шторм

18:04

Странная привычка собаки раскрыла тайну, о которой никто не зналВидео

17:47

Наступление на Ровенскую АЭС и не только: названы сценарии нападения Беларуси на Украину

17:41

Киев затопляет: на Украину обрушился мощный грозовой шторм

Реклама
17:31

Рабочие прокладывали трубопровод и сделали сенсационную находку

17:31

Ловушка в НМТ: какие наречия чаще всего пишутся с ошибками

17:29

Дроны ССО взяли под огневой контроль сухопутный коридор оккупантов в Крым

17:28

В Украине резко изменили цены на популярный овощ: какая цена на сегодня

17:09

"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

16:54

"Это не любовь": Инна Мирошниченко сделала откровенное признание о браке

16:48

Девушка показала, как превратить старую мебель в украшение для домаВидео

16:25

НАТО может утвердить пакет помощи Украине на 70 млрд евро – СМИ

16:24

Мощные удары дронов: поражена база Балтфлота, взорван ракетный арсенал РФ

16:22

Зачем в кофе добавляют поваренную соль — неожиданный лайфхак от бариста

16:16

Владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах

Реклама
15:58

Китайский гороскоп на завтра, 7 июня: Лошадям - путаница, Кроликам - упрямство

15:58

Россия атаковала Запорожье средь бела дня: пострадал ребенок, что известноФото

15:38

Традиционные растения-обереги: что обязательно нужно посадить возле дома

15:25

Кремль вернулся к мирному плану Трампа, но есть нюанс: названы детали переговоров

15:22

Почему 7 июня нельзя работать после полудня: какой церковный праздник

15:12

Почти 40 раз нарушал ПДД: новые подробности смертельного ДТП в КиевеФото

15:05

Часть территорий затопит: Россия может ударить по гидросооружениям Украины

14:57

Почему кот падает на спину и показывает живот — настоящая причина удивит многихВидео

14:39

Клубней станет в два раза больше: как и когда окучивать картофельВидео

14:32

Старинный бабушкин трюк заставил ванну сиять без дорогих средств

14:19

"Надо готовиться к худшему": в ГПСУ оценили угрозу наступления на Киев и западные области

14:13

Твое тело меняется: Кейт Миддлтон сделала откровенное признание о борьбе с раком

14:08

"Обязательно добьемся": Лавров назвал новое условие для окончания войны в Украине

13:57

Теперь сын: по Брэду Питту нанесли еще один удар

13:46

РФ ударила дроном по машине Олега Тягнибока на фронте: в каком он состоянии

13:44

Самые мягкие родители по гороскопу: кто балует детей чаще всего

13:29

Люди переехали в роскошный бункер, готовясь к концу света и пожалелиВидео

13:22

У Путина впервые заявили о поражении в войне: Кремль готовит 3 сценария, какова роль Украины

13:07

Как легко определить пол ребенка по возрасту мамы: астролог дала ответ

12:28

Гороскоп Таро на завтра 7 июня: Девам - измениться, Весам - решимость

Реклама
12:20

Осот не боится популярных гербицидов: как избавиться от опасного сорнякаВидео

11:59

Ядовитые змеи чаще приближаются к домам, меняя привычное поведение

11:58

Против воли Путина: Украина приближает окончание войны, Зеленский показал как

11:19

Магнитная буря обрушилась на страну: когда закончится шторм

11:12

Сосед без разрешения срубил деревья женщины и потребовал деньги

11:10

Совершенно новая закуска из кабачков, которую съедят первой: рецепт за 15 минут

10:56

Кто устроит истерику, а кто будет тише воды: самые спокойные дети по гороскопу

10:40

Будут активны действия: Сырский сделал важное заявление об изменениях на фронте

10:05

Кремль может мобилизовать 100 тысяч россиян для операции в Европе — политолог

10:04

Полил клумбу в летний зной и удивился результату: садовод развенчал популярный миф

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять