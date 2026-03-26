Освободили от россиян: в ДШВ сообщили об успехе на ключевом участке фронта

Юрий Берендий
26 марта 2026, 19:25
Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ провели успешную операцию по освобождению населенного пункта Березовое от российских оккупантов.
В ДШВ обнародовали результаты успешного наступления на фронте / Коллаж: Главред, фото: Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины / Facebook

О чем идет речь в материале:

  • ВСУ освободили Березне в Днепропетровской области
  • Операцию провела 95-я бригада ДШВ

Украинские военные провели наступательную операцию и освободили от российских оккупационных войск населенный пункт Березовое Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Отмечается, что успешное продвижение и зачистку населенного пункта от вражеских войск провели подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ.

"Шаг за шагом десантники выбивают российских оккупантов с украинской земли. Там, где заходят подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, противник несет колоссальные потери или остается на украинской земле навсегда. Слава ДШВ! Слава Украине", - говорится в сообщении.

Война России против Украины – что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские пропагандисты распространили заявления о якобы полном уничтожении оккупационных сил в Купянске на Харьковщине, однако эта информация не соответствует действительности. Об этом сообщил подполковник Виктор Трегубов.

В то же время аналитики DeepState обновили карту боевых действий и зафиксировали новые изменения на фронте, в частности продвижение российских войск в Запорожской области.

Также сообщается, что российская армия активизировалась на Купянском направлении, используя мотоциклы и квадроциклы, а также беспилотники.

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины — отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный для действий в качестве воздушного десанта, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу противника. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
