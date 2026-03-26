Освободили от россиян: в ДШВ сообщили об успехе на ключевом участке фронта

О чем идет речь в материале:
- ВСУ освободили Березне в Днепропетровской области
- Операцию провела 95-я бригада ДШВ
Украинские военные провели наступательную операцию и освободили от российских оккупационных войск населенный пункт Березовое Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Отмечается, что успешное продвижение и зачистку населенного пункта от вражеских войск провели подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ.
"Шаг за шагом десантники выбивают российских оккупантов с украинской земли. Там, где заходят подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, противник несет колоссальные потери или остается на украинской земле навсегда. Слава ДШВ! Слава Украине", - говорится в сообщении.
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские пропагандисты распространили заявления о якобы полном уничтожении оккупационных сил в Купянске на Харьковщине, однако эта информация не соответствует действительности. Об этом сообщил подполковник Виктор Трегубов.
В то же время аналитики DeepState обновили карту боевых действий и зафиксировали новые изменения на фронте, в частности продвижение российских войск в Запорожской области.
Также сообщается, что российская армия активизировалась на Купянском направлении, используя мотоциклы и квадроциклы, а также беспилотники.
Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины — отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный для действий в качестве воздушного десанта, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу противника. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.
