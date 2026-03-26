Снаряды под вопросом: Трамп заговорил о перенаправлении боеприпасов для Украины

Руслан Иваненко
26 марта 2026, 18:27обновлено 26 марта, 19:03
Украина пока не получает сигналов о перенаправлении оружия и ожидает выполнения обязательств по поставкам ракет.
Трамп критикует объем помощи Украине при Байдене / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

  • Трамп признал возможность перенаправления боеприпасов из Украины на Ближний Восток
  • У США есть большие запасы вооружения в Европе, и они меняют логистику поставок
  • Официальных подтверждений перенаправления пока нет

Президент США Дональд Трамп фактически признал возможность перенаправления части боеприпасов, которые ранее планировались для Украины, на другие направления, в частности на Ближний Восток.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме, отвечая на вопрос о потенциальном перераспределении военной помощи.

По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты располагают значительными запасами вооружения, размещенными в разных странах, в частности в Германии и других государствах Европы. Он подчеркнул, что перемещение ресурсов между регионами является обычной практикой.

"Иногда мы берем из одного места и используем для другого", — сказал он.

Критика масштабов помощи Украине

В то же время Трамп подчеркнул, что поддержка Украины со стороны США продолжается, однако раскритиковал ее масштабы во время администрации Джо Байдена. По его словам, Вашингтон уже потратил на помощь Киеву около 350 миллиардов долларов, что он считает чрезмерным.

Кроме того, президент США заявил об изменении подхода к поддержке Украины: вместо прямых поставок вооружений США продают его странам НАТО, которые впоследствии передают его Киеву.

На данный момент официальных подтверждений относительно объемов или конкретных решений о перенаправлении боеприпасов со стороны действующей администрации США нет. В то же время такие заявления могут свидетельствовать о возможном изменении приоритетов американской военной логистики на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

помощь США, инфографика
Помощь США / Инфографика: Главред

Что говорят в Украине

В свою очередь, Киев не получал никаких сигналов о возможном перенаправлении оружия на Ближний Восток, сообщила "Суспильному" посол Украины при НАТО Гетьманчук: "Ни от НАТО, ни от США мы не получали таких сигналов".

Она добавила, что ранее "обязательства… были полностью выполнены", а Украина "рассчитывает" получить ракеты и в этом месяце.

Чего ждать Украине до мая — эксперт спрогнозировал сценарий войны

До мая ситуация на фронте в Украине вряд ли изменится существенно, а интенсивность российских атак останется высокой. Такую оценку дал эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

По его словам, быстрых изменений ждать не стоит: Москва использует переговоры в основном для того, чтобы выиграть время и избежать новых санкций. Кремль демонстрирует готовность продолжать войну, пока не получит от Киева политические уступки, которые сочтет приемлемыми.

"Не стоит надевать розовые очки. Ситуация будет оставаться напряженной, без существенного облегчения на фронте или уменьшения интенсивности обстрелов", — подчеркнул Жовтенко.

Политика США в отношении Украины — последние новости по теме

как ранее сообщал Главред, мирный процесс между Украиной и Россией при посредничестве США в настоящее время находится в тупике. Сосредоточение Вашингтона на конфликте с Ираном привело к задержкам в переговорах и поставках критически важного вооружения для ВСУ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Кроме того, в Белом доме обвинили бывшего президента США Джо Байдена в передаче Украине слишком большого количества оружия в начале полномасштабной войны, из-за чего теперь у Соединенных Штатов якобы не хватает вооружения для противостояния с Ираном. Однако именно Украина, используя это вооружение, фактически помогает США в двух важных направлениях. Об этом 24 Каналу сообщил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

Напомним, что американский президент также заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы не заинтересован в завершении войны. В интервью Politico Трамп назвал его препятствием на пути к заключению мирного соглашения.

Об источнике: Белый дом

Белый дом — официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для обозначения президента и его советников, пишет Википедия.

