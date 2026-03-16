Трамп признался, кого боится Путин, и высказался о помощи Украине — подробности

Мария Николишин
16 марта 2026, 21:07
Трамп считает, что ключевым фактором сдерживания агрессии Кремля являются США.
Трамп удивил заявлением о роли США в НАТО / коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, kremlin.ru

Главное из заявления Трампа:

  • Без США НАТО теряет свое значение в глазах России
  • Путин боится именно США, а не Европы
  • Вашингтон не обязан помогать Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что НАТО держится только на американской силе. Об этом сообщает Clash Report.

По его словам, ключевым фактором сдерживания агрессии Кремля является мощь Соединенных Штатов.

Он также подчеркнул, что без участия США структура Североатлантического альянса теряет свое значение в глазах России.

"НАТО — это мы. Путин боится нас, он не боится Европы. Он боится Соединенных Штатов Америки", — сказал Трамп.

Трамп сказал, кого боится Путин — видео:

Помощь Украине

Кроме того, президент США заявил, что Вашингтон не обязан помогать Украине. По его словам, экс-президент Джо Байден делал это, потому что его якобы обманули.

Трамп также подчеркнул, что Украина находится за тысячи миль и отделена от США океаном, но он продолжает работать над украинским вопросом совместно с НАТО.

"Мы работали с ними (странами НАТО, – ред.) по Украине. Но нам не нужно работать с ними по Украине", – подытожил глава США.

Мирный план США из 20 пунктов
Мирный план США / Инфографика: Главред

Трамп высказался о помощи Украине – видео:

Война в Украине — последние заявления Трампа

Как сообщал Главред, ранее президент США Дональд Трамп внезапно недовольно высказался о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не хочет заключать мирное соглашение.

Также Трамп провел беседу с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, Путин хочет быть полезным в вопросе Ближнего Востока, однако был бы полезнее, если бы закончил войну в Украине.

Кроме того, Трамп говорил, что Украина и страна-агрессор Россия уже неоднократно были близки к заключению мирного соглашения, но каждый раз одна из сторон отступала.

Об источнике: Clash Report

Clash Report — это международный информационный канал, специализирующийся на освещении актуальных событий, в частности зоны боевых действий, международных конфликтов и политических процессов в мире. Он активно публикует новости и репортажи о ситуации в Украине, США, странах Ближнего Востока и других странах мира.

