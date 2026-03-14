Зеленский рассказал об отношениях с Трампом и назвал своего 'настоящего друга'

Зеленский также пошутил, что был бы "не самым любимым сыном" Трампа.

Зеленский обозначил свое отношение к Трампу

Главное:

Зеленский не может назвать Трампа своим другом

Вероятно, сложные отношения можно объяснить разницей в возрасте

Настоящим другом Зеленский может назвать Эммануэля Макрона

Владимир Зеленский заявил, что не может назвать президента США Дональда Трампа своим другом, хотя признает, что между ними существуют рабочие отношения. Об этом президент Украины рассказал в интервью французскому радио France Inter.

Говоря об отношениях с Трампом, Зеленский отметил, что они немного сложные.

"Может, потому что он старше. Может, потому что хочет относиться ко мне как к сыну и ждет от меня отношения как к отцу. Но у него уже есть дети, а у меня есть родители", — сказал он.

Глава государства добавил, что, вероятно, был бы "не самым любимым сыном" Трампа.

В то же время, по его мнению, американскому лидеру нравится общение с ним, хотя отдельные его шаги могут не вызывать одобрения.

"Но я — президент, я защищаю интересы своей страны", — подчеркнул Зеленский.

Кого Зеленский считает настоящим другом

Кроме того, настоящим другом среди мировых лидеров президент Украины считает президента Франции Эммануэля Макрона. Украинский лидер пояснил, что их связывает многолетнее общение и совместная работа в сложные для Украины времена.

"Это мой друг, потому что мы проходим это время вместе. Мы решаем проблемы и помогаем друг другу в сложные моменты", — заявил он.

Глава государства напомнил, что его первый зарубежный визит после избрания состоялся именно во Францию, а тесные личные контакты между лидерами способствовали сближению двух стран.

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявлял, что американские военные имеют достаточный опыт в сфере беспилотников и не нуждаются в помощи Украины.

Вице-президент США Джей Ди Венс говорил, что Трамп хочет завершения войны РФ против Украины и возобновления торговли с россиянами.

В то же время губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал президента Дональда Трампа "щенком" кремлевского диктатора Владимира Путина. Это произошло из-за решения администрации США временно разрешить продажу российской нефти, загруженной на танкеры до 12 марта 2026 года.

Об источнике: France Inter France Inter — ведущая французская общественная радиостанция, входящая в группу Radio France, вещающая с 1947 года. Это самое популярное радио во Франции, которое предлагает общенациональной аудитории информационные, аналитические, культурные и юмористические программы, сочетая их с эклектичной музыкой.

