Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Зеленский рассказал об отношениях с Трампом и назвал своего "настоящего друга"

Мария Николишин
14 марта 2026, 19:07
Зеленский также пошутил, что был бы "не самым любимым сыном" Трампа.
Зеленский рассказал об отношениях с Трампом и назвал своего 'настоящего друга'
Зеленский обозначил свое отношение к Трампу / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Главное:

  • Зеленский не может назвать Трампа своим другом
  • Вероятно, сложные отношения можно объяснить разницей в возрасте
  • Настоящим другом Зеленский может назвать Эммануэля Макрона

Владимир Зеленский заявил, что не может назвать президента США Дональда Трампа своим другом, хотя признает, что между ними существуют рабочие отношения. Об этом президент Украины рассказал в интервью французскому радио France Inter.

Говоря об отношениях с Трампом, Зеленский отметил, что они немного сложные.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости.

"Может, потому что он старше. Может, потому что хочет относиться ко мне как к сыну и ждет от меня отношения как к отцу. Но у него уже есть дети, а у меня есть родители", — сказал он.

Глава государства добавил, что, вероятно, был бы "не самым любимым сыном" Трампа.

В то же время, по его мнению, американскому лидеру нравится общение с ним, хотя отдельные его шаги могут не вызывать одобрения.

"Но я — президент, я защищаю интересы своей страны", — подчеркнул Зеленский.

Кого Зеленский считает настоящим другом

Кроме того, настоящим другом среди мировых лидеров президент Украины считает президента Франции Эммануэля Макрона. Украинский лидер пояснил, что их связывает многолетнее общение и совместная работа в сложные для Украины времена.

"Это мой друг, потому что мы проходим это время вместе. Мы решаем проблемы и помогаем друг другу в сложные моменты", — заявил он.

Глава государства напомнил, что его первый зарубежный визит после избрания состоялся именно во Францию, а тесные личные контакты между лидерами способствовали сближению двух стран.

Зеленский рассказал об отношениях с Трампом — видео:

Зеленский рассказал об отношениях с Трампом и назвал своего 'настоящего друга'

Трамп — последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявлял, что американские военные имеют достаточный опыт в сфере беспилотников и не нуждаются в помощи Украины.

Вице-президент США Джей Ди Венс говорил, что Трамп хочет завершения войны РФ против Украины и возобновления торговли с россиянами.

В то же время губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал президента Дональда Трампа "щенком" кремлевского диктатора Владимира Путина. Это произошло из-за решения администрации США временно разрешить продажу российской нефти, загруженной на танкеры до 12 марта 2026 года.

Читайте также:

Об источнике: France Inter

France Inter — ведущая французская общественная радиостанция, входящая в группу Radio France, вещающая с 1947 года. Это самое популярное радио во Франции, которое предлагает общенациональной аудитории информационные, аналитические, культурные и юмористические программы, сочетая их с эклектичной музыкой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Дональд Трамп Эммануэль Макрон
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский рассказал об отношениях с Трампом и назвал своего "настоящего друга"

Зеленский рассказал об отношениях с Трампом и назвал своего "настоящего друга"

19:07Политика
Россияне оказались в окружении: Трегубов рассказал о ситуации под Купянском

Россияне оказались в окружении: Трегубов рассказал о ситуации под Купянском

18:05Фронт
"Еще одного героя забрала страшная война": на войне погиб сын генерала СБУ

"Еще одного героя забрала страшная война": на войне погиб сын генерала СБУ

16:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Неделя невероятной удачи: трем знакам китайского зодиака повезет с 16 по 22 марта

Неделя невероятной удачи: трем знакам китайского зодиака повезет с 16 по 22 марта

Период триумфа уже близится: кому из знаков зодиака улыбнется редкая удача

Период триумфа уже близится: кому из знаков зодиака улыбнется редкая удача

Гороскоп Таро на завтра 15 марта: Близнецы - суперзвезды, Овнам - успокоиться

Гороскоп Таро на завтра 15 марта: Близнецы - суперзвезды, Овнам - успокоиться

Гороскоп на завтра, 15 марта: Скорпионам - недоразумения, Овнам - успех

Гороскоп на завтра, 15 марта: Скорпионам - недоразумения, Овнам - успех

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке собаки с щенком за 45 секунд

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке собаки с щенком за 45 секунд

Последние новости

19:57

Уже меньше 10 гривен: в Украине неожиданно подешевел базовый продукт

19:52

Севооборот на огороде: что за чем нужно сажать для хорошего урожаяВидео

19:32

Минутное дело: простой трюк сделает туалет идеально чистым прямо на глазах

19:19

В возрасте 99 лет умерла популярная российская актриса

19:11

Тайна Бэнкси раскрыта: СМИ назвали настоящее имя художника

Россия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – СвитанРоссия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – Свитан
19:10

Чего нельзя делать на Пасху: советы священников и важные правила

19:10

Что Путин "с барского плеча" отдал Трампу: Свитан назвал три странымнение

19:07

Зеленский рассказал об отношениях с Трампом и назвал своего "настоящего друга"Видео

18:24

"Погибнут миллионы россиян": у Трампа предупредили о тяжелых последствиях для РФ

Реклама
18:05

Россияне оказались в окружении: Трегубов рассказал о ситуации под Купянском

18:04

Температура понизится: сильный ветер принесет на Тернопольщину похолодание

17:39

Женщина купила старый дом, напугав друзей: 13 лет спустя они все понялиВидео

17:31

Женщина завела щенка чихуахуа, но с собакой произошли невероятные изменения

16:44

"Еще одного героя забрала страшная война": на войне погиб сын генерала СБУ

16:32

РФ ударила по жилому кварталу в Запорожье: под завалами человек, подробностиФотоВидео

16:28

Мощные удары ВСУ: взорвана установка Искандер, РЛС С-300 и много живой силы РФ

16:27

Цены уже на 72% ниже, чем в прошлом году: в Украине дешевеет популярный овощ

16:17

Разочаровался в жизни людей: мужчина 12 лет жил в пещере с волкамиВидео

16:16

Победитель "МастерШеф" сообщил, что идет воевать

16:12

Минус два корабля РФ и удар по порту: подробности смелой операции ГУРФото

Реклама
16:09

Почему нельзя ехать на нейтралке: ошибка, ведущая к авариям

15:46

Три знака зодиака вскоре вытянут счастливый билет по жизни - кто они

15:19

Идут бои за освобождение территорий: Сырский рассказал о наступлении ВСУ на Юге

15:13

Тепло, но с характером: когда Львовкую область разогреет до +17°

14:57

"Украина втянулась в войну": Иран пригрозил Киеву ударами

14:55

Как сказать по-украински "предпочтительный": правильный вариант мало кто знает

14:27

Флирт у них в крови: астрологи назвали три самых обаятельных знака зодиака

14:08

Что означает рыбка на автомобиле: правда, о которой мало кто знает

13:49

"Шахед" во время атаки РФ на Украину залетел в Молдову, в Кишиневе отреагировали

13:46

Пожилая собака начинает лаять каждую ночь в 8 часов вечера: в чем причинаВидео

13:25

Порт "Кавказ", аэродром "Майкоп" и НПЗ поражены: пожар в РФ виден из космосаВидео

13:25

Как мгновенно убрать запах секонд-хенда с одежды: самые эффективные методы

13:07

Рассада желтеет и вытягивается: два простых раствора спасут растения за пару днейВидео

12:53

ВСУ громят российские силы на передовой благодаря новой стратегии - The Telegraph

12:49

Горе в команде Ротару: умер близкий человек

12:38

В Ровенской области резко изменится погода: прогноз на 15 марта

12:35

Кадр с вечеринки напугал гостей: девушки заметили на нем "лишнего"

12:23

Мешок на голову и везли на съемки: Карпачев заговорил о скандале на "Супермаме"

12:14

"Это действительно редкость": Игнат рассказал об особом успехе УкраиныВидео

12:04

Работа мечты по гороскопу: какая профессия подходит каждому знаку зодиака

Реклама
11:57

Секрет ведра на фаркопе: для чего оно было нужно

11:52

Почему 15 марта не рекомендуется гулять в лесу: какой церковный праздник

11:46

Как поднять стоимость дома за неделю при небольшом бюджете: совет эксперта

10:54

ВСУ сорвали наступление РФ на двух ключевых направлениях: в ISW оценили ситуацию

10:29

По два ведра смородины с куста: как приготовить лучшую подкормку из трех ингредиентовВидео

10:21

На Украину летело почти полтысячи целей: Зеленский назвал главную мишень для РФФото

10:00

Иван Богдан — предприниматель, совладелец компании book.ua, экс-директор Yakaboo досье

09:50

Почти 500 ракет и дронов летели на Украину: сколько целей удалось сбитьФото

09:31

Россия ударила по пассажирскому поезду на Харьковщине - что известноФото

09:29

Погода в Одессе резко изменится: антициклон Konrad принесет похолодание и дожди

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять