"Погибнут миллионы россиян": у Трампа предупредили о тяжелых последствиях для РФ

Соединенные Штаты будут вынуждены применить свое ядерное оружие в ответ, не исключает Марк Бернс.

В США предупредили, когда вынуждены будут применить свое ядерное оружие

Если во время войны будет применено ядерное оружие, жертв станет еще больше.

Об этом в эфире "Еспресо" заявил пастор-евангелист, духовный советник американского президента Марк Бернс.

По его словам, Соединенные Штаты будут вынуждены применить свое ядерное оружие, и тогда погибнут миллионы россиян, подчеркнул проповедник, добавив, что Москва в ответ может направить ракеты на США, и тогда погибнут американцы.

"Именно такого сценария мы стараемся не допустить", — отметил пастор.

Он пояснил, что Соединенные Штаты будут продолжать атаковать Иран, пока Тегеран не будет лишен всех возможностей для создания ядерного оружия.

"Сейчас мы наносим удары по Ирану и будем продолжать их, пока они не капитулируют и пока не будет уничтожена каждая частица урана, пригодного для создания ядерной бомбы. Мы будем продолжать эти атаки, пока эта возможность не будет полностью ликвидирована и они не откажутся от любых намерений создавать ядерное оружие", — добавил Бернс.

Напомним, бывший офицер российских ядерных сил, который дезертировал из армии, сообщил, что в день полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года российские ядерные силы были приведены в полную боевую готовность.

Накануне, как писал Главред, Путин принял новую ядерную доктрину, которая предусматривает то, что Москва может рассмотреть возможность ядерного удара в ответ на нападение на РФ или Беларусь из-за критической угрозы их суверенитету или территориальной целостности.

Ранее также, на фоне постоянного ядерного шантажа со стороны Кремля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только дураки не боятся, когда речь идет об угрозах применения ядерного оружия.

О персоне: Марк Бернс Американский евангельский служитель, телеевангелист и политик, являющийся пастором Harvest Praise & Worship Center в Южной Каролине. Он был ранним поклонником Дональда Трампа во время президентских выборов в Соединенных Штатах в 2016 году, а до 2023 года был членом правления организации Пасторы за Трампа. Соучредитель телевизионной сети NOW.

