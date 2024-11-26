Ядерное оружие России полностью боеспособно: дезертир РФ поделился секретными данными

Ключевые тезисы:
- В первые дни полномасштабного вторжения ядерные силы РФ были приведены в полную боевую готовность
- Сейчас ядерное оружие РФ боеспособно и готово к применению
Бывший офицер российских ядерных сил, который дезертировал из армии, сообщил, что в день полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года российские ядерные силы были приведены в полную боевую готовность. О тайных данных, российский офицер рассказал в издании ВВС.
Бывший военный РФ отметил, что до начала полномасштабного вторжения у них были лишь учения.
"В день начала войны оружие было полностью готово. Мы были готовы к развертыванию морских и воздушных сил и теоретически к нанесению ядерного удара", - рассказал офицер.
Он утверждает, что в первый день войны на базе была объявлена боевая тревога, а его подразделение было "закрыто внутри базы".
Бывший офицер ядерных сил РФ также опроверг заявления западных экспертов о якобы устаревшем ядерном оружии.
"В некоторых регионах могут быть какие-то устаревшие виды оружия, но страна имеет огромный ядерный арсенал, огромное количество боеголовок, включая постоянное боевое патрулирование на суше, на море и в воздухе", - объяснил он.
Российское ядерное оружие, по его словам, полностью боеспособно и готово к применению.
"Работа по поддержке ядерного оружия не прекращается ни на минуту", - добавил офицер.
Ядерные угрозы России - последние новости
Как писал Главред, во вторник, 19 ноября, российский диктатор Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину РФ. В документе говорится, что сдерживание "потенциального противника от агрессии против России и ее союзников" относится к числу высших государственных приоритетов.
Недавно заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что, мол, если США начнут принимать меры, направленные на возобновление ядерных испытаний, за Россией "не заржавеет", и государство-оккупант "сразу ответит зеркально".
По мнению президента Украины Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин "не всегда адекватен", но вряд ли пойдет на применение ядерного оружия - хотя может им ударить в любое время и по любой стране.
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Что такое ядерное оружие?
Ядерное оружие - оружие массового поражения, состоит из поражающих компонентов ударного, температурного и облучающего действия. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва гораздо больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.
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