Ядерное оружие России полностью боеспособно: дезертир РФ поделился секретными данными

В отдельных регионах России может храниться устаревшее ядерное вооружение.

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В некоторых регионах РФ могут быть какие-то устаревшие виды оружия / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Ключевые тезисы:

В первые дни полномасштабного вторжения ядерные силы РФ были приведены в полную боевую готовность

Сейчас ядерное оружие РФ боеспособно и готово к применению

Бывший офицер российских ядерных сил, который дезертировал из армии, сообщил, что в день полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года российские ядерные силы были приведены в полную боевую готовность. О тайных данных, российский офицер рассказал в издании ВВС.

Бывший военный РФ отметил, что до начала полномасштабного вторжения у них были лишь учения.

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"В день начала войны оружие было полностью готово. Мы были готовы к развертыванию морских и воздушных сил и теоретически к нанесению ядерного удара", - рассказал офицер.

Он утверждает, что в первый день войны на базе была объявлена боевая тревога, а его подразделение было "закрыто внутри базы".

Бывший офицер ядерных сил РФ также опроверг заявления западных экспертов о якобы устаревшем ядерном оружии.

"В некоторых регионах могут быть какие-то устаревшие виды оружия, но страна имеет огромный ядерный арсенал, огромное количество боеголовок, включая постоянное боевое патрулирование на суше, на море и в воздухе", - объяснил он.

Российское ядерное оружие, по его словам, полностью боеспособно и готово к применению.

"Работа по поддержке ядерного оружия не прекращается ни на минуту", - добавил офицер.

Ядерное оружие / Инфографика: Главред

Ядерные угрозы России - последние новости

Как писал Главред, во вторник, 19 ноября, российский диктатор Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину РФ. В документе говорится, что сдерживание "потенциального противника от агрессии против России и ее союзников" относится к числу высших государственных приоритетов.

Недавно заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что, мол, если США начнут принимать меры, направленные на возобновление ядерных испытаний, за Россией "не заржавеет", и государство-оккупант "сразу ответит зеркально".

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин "не всегда адекватен", но вряд ли пойдет на применение ядерного оружия - хотя может им ударить в любое время и по любой стране.

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Что такое ядерное оружие? Ядерное оружие - оружие массового поражения, состоит из поражающих компонентов ударного, температурного и облучающего действия. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва гораздо больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

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