Риск ядерной войны: Зеленский признался, пугают ли его угрозы Путина или нет

Владимир Путин сошел с ума, о чем свидетельствуют его жестокие ракетные атаки.

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Зеленский отреагировал на угрозы Путина / коллаж: Главред, фото: dеfence.ru, ОПУ

Главные тезисы Зеленского:

Путин угрожает применить ядерное оружие по Украине

Мир не достаточно жестко реагирует на ядерную угрозу со стороны РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только дураки не боятся, когда речь идет об угрозах применения ядерного оружия.

Зеленский рассказал в интервью изданию Le Parisien, пугает ли его угроза президента России Владимира Путина применить ядерное оружие.

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"Только дураки не боятся оружия. Владимир Путин сошел с ума, о чем свидетельствуют его ракетные атаки. Его угрозы должны напугать весь мир. Речь идет о ядерной войне", - подчеркнул президент Украины.

Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

По его словам, мир не достаточно жестко реагирует на ядерную угрозу со стороны РФ.

"Необходимо принять все возможные санкции, чтобы не дать ни одному лидеру даже подумать об этом, Путину или кому-либо другому. К сожалению, мы не видим достаточно жесткой реакции в отношении него", - высказался Зеленский.

Ядерная угроза - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Москва рассматривает новый опасный план ответного ядерного удара. Ранее в РФ уверяли, что не будут проводить ядерные испытания, если их не начнут в США. Однако диктатор Путин отозвал ратификацию Россией глобального договора о запрете испытаний ядерного оружия.

Стало известно, что будет с Путиным и РФ в случае ядерного удара. Максим Разумный считает, что сейчас речь идет о тактической выгоде, чтобы занять более прочную переговорную позицию на фоне не очень успешного наступления россиян. В то же время он акцентировал на том, что ядерный удар не решит ни одной из проблем Путина.

В СМИ сообщили, вернут ли Украине ядерное оружие на фоне угроз Путина. Толчком к этому стали недавние изменения в ядерной доктрине России, которую подписал Путин. Доктрина отмечает, что Россия будет принимать все необходимые меры для уменьшения ядерной угрозы.

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