Какая часть Киева разрушится в случае попадания ядерной ракеты: эксперт ошеломил ответом

Эксперт объяснил, какая часть Киева может быть снесена до фундамента, если ракета с ядерной боеголовкой попадет на Крещатик.

https://glavred.info/ukraine/kakuyu-chast-kieva-mozhet-razrushit-v-sluchae-popadaniya-yadernoy-rakety-ekspert-dal-otvet-10616519.html Ссылка скопирована

Эксперт сказал, какую часть Киева может разрушить в случае попадания ядерной ракеты/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, росСМИ

Кратко:

Если ядерный удар будет по Крещатику, то снесет несколько районов Киева

Взрывная волна при этом может побить окна в зданиях вплоть до Вишневого

Если российская ракета "Орешник" с ядерным зарядом попадет на Крещатик, то снесет такие районы, как Лукьяновка, Подол, Соломенка, Демеевка, Печерск - они будут разрушены до фундамента.

В то же время взрывная волна побьет окна в зданиях вплоть до Вишневого. Об этом сказал кандидат химических наук Репич в эфире "Киев 24".

видео дня

"Сплошные разрушения, это если сбросить прямо на Крещатик, то это Рыбальский остров, Лукьяновка, Соломенка, до Демеевки, весь Печерск - там все будет снесено до фундамента, а стекла повыбивает аж в Вишневом. То есть до Вишневого будет такой риск поражения взрывной волной", - сказал Репич.

Он отметил, что для причинения таких разрушений будет достаточно даже пяти блоков ракеты с ядерной боеголовкой, а не шести.

"Суть в чем. Казалось бы там выжить почти нереально, особенно если там шесть блоков (ракеты с ядерной боеголовкой - ред.), то на Киев я уже прикинул, если их так кучно бросить, то в принципе их пять хватит. А один блок может еще на Бучу, или какие там у нас есть военные городки. Ядерной мощности этой ракеты больше, чем достаточно", - сказал он.

Глеб Репич о риске ядерного удара по Киеву/ скрин

Смотрите видео с комментарием Глеба Репича:

РС-26 "Рубеж"/ Инфографика: Главред

Удар по Украине ракетой "Орешник" - что известно

Напомним, утром 21 ноября РФ запустила межконтитентальную баллистическую ракету. Российские захватчики утром запустили ряд ракет по Украине. Был атакован город Днепр - там были повреждены предприятия и критическая инфраструктура.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ межконтинентальной баллистической ракетой. По его словам, враг боится настолько, что применяет уже новые ракеты. Также он отметил, что Путин использует Украину как полигон.

После удара РФ межконтинентальной ракетой по Днепру Путин выступил со срочным обращением. По словам российского диктатора, во время утренней атаки на Днепр, россияне применили ракету средней дальности "Орешник".

В РФ также говорят, якобы за полчаса до пуска "Орешника" РФ прислала сообщение США. РФ якобы прислала сообщение США по линии центра по уменьшению ядерной опасности.

Читайте также:

Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Кто такой Глеб Репич Репич Глеб - украинский биохимик, кандидат химических наук. Финалист премии Global Teacher Prize Ukraine. Занимается популяризацией науки через собственные социальные сети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред