Угроза становится реальной: Германия готовит войска к потенциальной войне с РФ

Бундесвер также призывает компании разработать планы действий на случай чрезвычайных ситуаций.

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Германия готовит войска / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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Германия готовится к кризисным ситуациям на войне

Бундесвер провел важные переговоры

Угроза новых конфликтов очень высока

В Германии стартовала масштабная подготовка к потенциальному конфликту с Россией, который, как утверждают эксперты, может оказать на страну более значительное влияние, чем война в Украине.

По информации издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, Вооруженные силы Германии начали активно внедрять в жизнь стратегический документ под названием "План операции "Германия".

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Документ объемом около 1000 страниц содержит детальные инструкции на случай военных действий. В нем перечислены объекты инфраструктуры, подлежащие особой защите, а также прописаны действия в условиях обороны и кризиса. В случае напряженности на восточном фланге НАТО Германия станет ключевым центром для переброски войск, военной техники, продовольствия и медикаментов.

Какие расходы у стран НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Особое внимание уделено роли бизнеса. На встрече в Гамбурге подполковник Йорн Плишке рекомендовал компаниям обучать сотрудников навыкам, которые могут быть полезными в кризисной ситуации, например, управлению грузовиками.

"70% водителей грузовиков в Германии - восточноевропейцы. В случае войны их может просто не оказаться в стране", - отметил Плишке.

Бундесвер также призывает компании разработать планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, включая обеспечение автономного энергоснабжения, например, через дизельные генераторы. В Гамбурге уже проведены переговоры с представителями торговли, промышленности и сельского хозяйства. Подобные мероприятия организуются по всей стране.

Существуют угрозы кибератаки, шпионажа и саботажа

Подполковник Плишке подчеркнул, что угроза становится реальной уже сейчас. Он упомянул случаи шпионажа, полеты беспилотников, обнаружение тайников с оружием, а также попытки саботажа и кибератак.

"Россия активно готовится к войне и может быть готова к новым нападениям через 4-5 лет", - заявил он со ссылкой на данные спецслужб.

В ответ на растущие риски сенат Гамбурга усилил антикризисное управление и гражданскую оборону, создав 40 дополнительных постов. Также была введена в действие третья рота внутренней безопасности, состоящая из добровольцев.

Известно, что в Германии уже прошли первые совместные учения гражданских и военных сил - "Красный шторм Альфа", направленные на защиту портовой инфраструктуры от саботажа. В будущем запланированы более масштабные учения "Красный шторм Браво", которые охватят транспортный и логистический секторы.

Планы бундесвера встретили поддержку как среди политиков, так и в бизнесе. Руководство Торговой палаты Гамбурга отметило, что устойчивость экономики играет важнейшую роль для гражданской и военной обороны страны.

Военная помощь Германии

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Германия выделила Украине большой пакет помощи. В обновленный перечень вошли 8 танков LEOPARD 1 A5, 20 боевых машин пехоты MARDER, 4 бронеавтомобиля MRAP, 6 САУ Panzerhaubitze 2000, мостоукладчик BEAVER и 2 танка для разминирования.

Канцлер Олаф Шольц принципиально не хочет предоставлять Украине Taurus. Чиновник объясняет такое решение предотвращением эскалации войны, тщательным взвешиванием решения и даже опасениями, что ракетами ударит по Москве. Германия не заинтересована поставлять дальнобойное оружие Украине.

Украина подписала важное соглашение с Германией. Министр обороны Украины подписал документ с немецким коллегой Борисом Писториусом во время заседания министров обороны G7. По его словам, проект привлечет пять стран-подписантов, которые вместе "немедленно" будут действовать для усиления противовоздушной обороны Украины.

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