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У Путина 2 цели: эксперт сказал, по чему РФ может еще ударить межконтинентальными ракетами

Алёна Воронина
22 ноября 2024, 08:50
565
У РФ есть более 500 межконтинентальных ракет. Путин хочет, чтобы Украина выполняла ультимативные требования Кремля, и для этого реализовывает несколько кейсов.
ракета Рубеж, удар по Днепру ракетой Рубеж
Эксперт сказал, по чему РФ может еще ударить межконтинентальными ракетами/ коллаж: Главред, фото: Википедия, росСМИ, скрин с видео

Кратко:

  • У РФ есть более полутысячи различных межконтинентальных ракет
  • У Путина есть две цели, которые он преследует применением таких ракет

У страны-агрессора России на складах есть примерно более 500 единиц различных межконтинентальных ракет. Об этом рассказал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев, сообщает ТСН.ua.

Он напомнил, что Украина стала первой страной в мире, против которой была применена межконтинентальная баллистическая ракета - РФ ударила такой ракетой по Днепру утром в четверг, 21 ноября.

видео дня

"У России более полутысячи ракет, если говорить о "Булаве", "Сатане", "Ярс" и других, которые производила Российская Федерация за эти 30 лет и которые ей достались в наследство от Советского Союза. То есть больше, чем достаточно. Речь идет о ракетах, которые являются межконтинентальными. Они разного вида базирования - наземного, подземного (шахтного), на подводных лодках", - рассказал Селезнев.

Он отметил, что во время удара по Днепру РФ применяла межконтинентальную ракету без ядерной составляющей. Эксперты исследуют, что именно она содержала. Но такая ракета может нести в себе ядерный заряд, и в таком случае последствия удара могут быть сокрушительными.

"В таком случае все измеряется в килотоннах и даже в мегатоннах. Еще со школьных лет помним, что взаимный ядерный удар приведет к разрушению планеты. Разрушение колоссальное", - отметил Селезнев.

По чему еще РФ может ударить межконтинентальными ракетами

На вопрос о том, какими могут быть следующие цели ударов межконтинентальными ракетами, аналитик отметил, что для российского диктатора Владимира Путина важно, чтобы Украина выполняла ультимативные требования Кремля, и для этого он реализовывает несколько кейсов.

"Первый кейс: создание блэкаута на территории Украины, чтобы вызвать гуманитарную катастрофу. Делает это для того, чтобы миллионы украинцев выехали из страны на Запад, ища там убежища и спасения", - сказал военный эксперт.

Второй кейс - это уничтожение украинских военных объектов. Селезнев отметил, что для Путина важно разрушить военные объекты и объекты военной инфраструктуры.

"Также для врага важно разрушить наши ключевые магистрали и логистические хабы. Поэтому вполне вероятно, что эти ракеты будут попадать куда угодно. Защитить все невозможно. Например, наши дамбы на Днепре хотя и строились в советские времена, но прямого попадания ракеты с ядерной начинкой они не выдержат", - сказал Селезнев.

Он выразил мнение, что в зоне риска находятся все объекты, которые подпадают под определение стратегических.

Селезнев добавил, что перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты способны системы противовоздушной обороны THAAD. А на более низких дистанциях, когда боеголовки непосредственно подлетают к целям, их можно сбить с помощью комплексов Patriot, NASAMS, SAMP/T.

Удар по Украине межконтинентальной ракетой "Орешник" - что известно

Напомним, утром 21 ноября РФ запустила межконтитентальную баллистическую ракету. Российские захватчики утром запустили ряд ракет по Украине. Был атакован город Днепр - там были повреждены предприятия и критическая инфраструктура.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ межконтинентальной баллистической ракетой. По его словам, враг боится настолько, что применяет уже новые ракеты. Также он отметил, что Путин использует Украину как полигон.

После удара РФ межконтинентальной ракетой по Днепру Путин выступил со срочным обращением. По словам российского диктатора, во время утренней атаки на Днепр, россияне применили ракету средней дальности "Орешник".

В РФ также говорят, якобы за полчаса до пуска "Орешника" РФ прислала сообщение США. РФ якобы прислала сообщение США по линии центра по уменьшению ядерной опасности.

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Что такое баллистическая ракета?

Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление.

По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета:

  • Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
  • Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).
  • Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км).

Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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