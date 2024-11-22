Армия РФ оккупировала Дальнее и продвинулась возле 8 населенных пунктов - DeepState

Кратко:
- Оккупанты захватили Дальнее на Донбассе
- У врага есть продвижение еще возле восьми населенных пунктов
Армия РФ оккупировала Дальнее на Кураховском направлении в Донецкой области. Об этом в ночь на 22 ноября сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState.
"Враг оккупировал Дальнее", - говорится в сообщении DeepState.
Кроме того, аналитики сообщают о продвижении врага возле восьми насленных пунктов, а именно - в Торецке, Курахово, у Золотой Нивы, Пустынки, Селидово, Трудового, Антоновки и Дальнего в Донецкой области.
Что говорят в Генштабе ВСУ
В вечерней сводке за 21 ноября сообщалось, что всего с начала суток произошли 174 боевых столкновения.
На Краматорском направлении враг трижды штурмовал позиции ВСУ вблизи Часового Яра и Ступочек.
На Торецком направлении, при поддержке авиации, противник пять раз атаковал позиции украинских подразделений возле Торецка и Щербиновки.
На Покровском направлении противник 49 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Млечного и Пустынки. Силы обороны отразили 38 штурмов. Одиннадцать атак продолжались на момент публикации сводки.
На Кураховском направлении враг предпринял 26 попыток прорвать оборону вблизи Берестков, Солнцевки, Зари, Курахово, Дальнего, Екатериновки и Антоновки. Шестнадцать боев завершены еще десять – продолжались.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, на Покровском направлении ситуация остается достаточно сложной, ведь армия страны-агрессора России не прекращает постоянные штурмы украинских позиций. Однако даже в таких условиях ВСУ достигают успехов. Как сообщили аналитики американского Института изучения войны, ВСУ удалось продвинуться на восток от Покровска в районе населенного пункта Николаевка.
Российские оккупанты активизировались восточнее Великой Новоселки в Донецкой области.
Российские войска могут полностью окружить город Курахово в Донецкой области. Украинские военные смогут удержаться в городе лишь несколько недель, после чего могут быть вынуждены отступить. Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак.
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Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.
Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.
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