Под угрозой не только Донецкая область: в ОГА сказали, чего ждать от подрыва дамбы

Что известно:
- РФ взорвала дамбу Кураховского водохранилища
- Под угрозой может оказаться Днепропетровская область
- Уровень воды поднялся на 1,2 метра
Российские оккупанты взорвали дамбу Кураховского водохранилища. Это официально подтвердил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Под угрозой могут оказаться населенные пункты не только в Донецкой области, но и в Днепропетровской.
"Этот удар потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей - как в Донецкой области, так и на Днепровщине. По состоянию на 16:00 установлено, что уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской громады поднялся на 1,2 метра", - отметил Филашкин.
Он добавил, что подтоплений жилья сейчас не зафиксировано.
Что известно о Кураховском водохранилище?
Кураховское водохранилище расположено на реке Волчья, которая протекает через Донецкую и Днепропетровскую области. Водохранилище было создано с целью охлаждения Кураховской ТЭС.
Площадь водного зеркала составляет 15,32 км². Длина 40 км. Полный объем составляет 62,5 млн м³, полезный - 17,9 млн м³.
Заминирование россиянами дамб - что известно
Напомним, российские войска вероятно готовят провокацию против Украины на территории Белгородской области, заминируя дамбы для создания потенциальной катастрофы. Они планируют подрыв гидросооружений, чтобы обвинить Украину в эколого-гуманитарных последствиях, рассказал полковник Виталий Саранцев.
Военный эксперт Роман Свитан объяснил, что подрыв дамб, как это было с Каховской ГЭС, используется для временного замедления продвижения Сил обороны Украины. Россияне не считаются с экологическими последствиями, главное для них - сиюминутный эффект в бою.
Как сообщал Главред, в августе россияне атаковали Киевскую ГЭС. К счастью, дамба не получила существенных повреждений.
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Кто такой Вадим Филашкин?
Вадим Филашкин - украинский государственный деятель, председатель Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.
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