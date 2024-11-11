Под угрозой не только Донецкая область: в ОГА сказали, чего ждать от подрыва дамбы

После повреждения дамбы Кураховского водохранилища уровень воды поднялся на 1,2 метра.

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Последствия подрыва дамбы Кураховского водохранилища / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот DeepState

Что известно:

РФ взорвала дамбу Кураховского водохранилища

Под угрозой может оказаться Днепропетровская область

Уровень воды поднялся на 1,2 метра

Российские оккупанты взорвали дамбу Кураховского водохранилища. Это официально подтвердил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Под угрозой могут оказаться населенные пункты не только в Донецкой области, но и в Днепропетровской.

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"Этот удар потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей - как в Донецкой области, так и на Днепровщине. По состоянию на 16:00 установлено, что уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской громады поднялся на 1,2 метра", - отметил Филашкин.

Он добавил, что подтоплений жилья сейчас не зафиксировано.

Что известно о Кураховском водохранилище? Кураховское водохранилище расположено на реке Волчья, которая протекает через Донецкую и Днепропетровскую области. Водохранилище было создано с целью охлаждения Кураховской ТЭС. Площадь водного зеркала составляет 15,32 км². Длина 40 км. Полный объем составляет 62,5 млн м³, полезный - 17,9 млн м³.

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Заминирование россиянами дамб - что известно

Напомним, российские войска вероятно готовят провокацию против Украины на территории Белгородской области, заминируя дамбы для создания потенциальной катастрофы. Они планируют подрыв гидросооружений, чтобы обвинить Украину в эколого-гуманитарных последствиях, рассказал полковник Виталий Саранцев.

Военный эксперт Роман Свитан объяснил, что подрыв дамб, как это было с Каховской ГЭС, используется для временного замедления продвижения Сил обороны Украины. Россияне не считаются с экологическими последствиями, главное для них - сиюминутный эффект в бою.

Как сообщал Главред, в августе россияне атаковали Киевскую ГЭС. К счастью, дамба не получила существенных повреждений.

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Кто такой Вадим Филашкин? Вадим Филашкин - украинский государственный деятель, председатель Донецкой областной государственной администрации с 27 декабря 2023 года. В прошлом - заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации, пишет Википедия.

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