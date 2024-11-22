РФ ударила по жилому кварталу Сум: два человека погибли, еще 12 - пострадали

Кратко:
- РФ атаковала Сумы "Шахедами", прогремели взрывы
- В результате удара армии РФ есть погибшие и пострадавшие
Рано утром 22 ноября в городе Сумы прозвучало несколько мощных взрывов, в результате которых погибли два человека. Еще 12 человек получили ранения.
Как сообщили в пресс-службе Сумской ОВА, российская оккупационная армия нанесла удар по жилому микрорайону Сум, применив БпЛА типа "Шахед".
И.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что в городе прогремело несколько мощных взрывов. По его словам, есть погибшие.
В результате российского удара предварительно погибли два человека, десять получили ранения различной степени тяжести.
"В результате атаки россиян по жилому микрорайону, предварительно, 2 человека погибли, 12 получили ранения разной степени тяжести. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - уточнили в Сумской ОВА.
Как сообщал Главред, утром в пятницу, 22 ноября, в Киевской области слышны взрывы - там работают силы ПВО. Зафиксировано движение вражеских дронов. Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины.
Ранее в Воздушных силах предупредили о группе "Шахедов" в Киевской, Черниговской и Житомирской областях, которые двигались в западном направлении.Также вражеские дроны фиксировали на Сумщине и в районе Чернигова.
Российские обстрелы города Сумы - последние новости
Как сообщал Главред, вечером 17 ноября в Сумах был прилет по жилому микрорайону, РФ запустила баллистическую ракету.
По состоянию на утро 18 ноября было известно, что погибли 11 человек, из них двое детей. В результате атаки россиян ранения различной степени тяжести получили 84 человека, из них 11 - дети. В реанимации находятся 11 человек, в том числе 6 детей.
Вражеская ракета, в частности, забрала жизнь 9-летнего Ильи и 14-летней Анастасии.
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