РФ ударила по жилому кварталу Сум: два человека погибли, еще 12 - пострадали

Утром в городе прогремели несколько мощных взрывов.

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РФ атаковала Сумы "Шахедами" 22 ноября 2024 / Коллаж: Главред, фото: Сумская ОВА

Кратко:

РФ атаковала Сумы "Шахедами", прогремели взрывы

В результате удара армии РФ есть погибшие и пострадавшие

Рано утром 22 ноября в городе Сумы прозвучало несколько мощных взрывов, в результате которых погибли два человека. Еще 12 человек получили ранения.

Как сообщили в пресс-службе Сумской ОВА, российская оккупационная армия нанесла удар по жилому микрорайону Сум, применив БпЛА типа "Шахед".

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И.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что в городе прогремело несколько мощных взрывов. По его словам, есть погибшие.

В результате российского удара предварительно погибли два человека, десять получили ранения различной степени тяжести.

"В результате атаки россиян по жилому микрорайону, предварительно, 2 человека погибли, 12 получили ранения разной степени тяжести. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - уточнили в Сумской ОВА.

Как сообщал Главред, утром в пятницу, 22 ноября, в Киевской области слышны взрывы - там работают силы ПВО. Зафиксировано движение вражеских дронов. Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины.

"Шахед" - основные характеристики / Инфографика: Главред

Ранее в Воздушных силах предупредили о группе "Шахедов" в Киевской, Черниговской и Житомирской областях, которые двигались в западном направлении.Также вражеские дроны фиксировали на Сумщине и в районе Чернигова.

Российские обстрелы города Сумы - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 17 ноября в Сумах был прилет по жилому микрорайону, РФ запустила баллистическую ракету.

По состоянию на утро 18 ноября было известно, что погибли 11 человек, из них двое детей. В результате атаки россиян ранения различной степени тяжести получили 84 человека, из них 11 - дети. В реанимации находятся 11 человек, в том числе 6 детей.

Вражеская ракета, в частности, забрала жизнь 9-летнего Ильи и 14-летней Анастасии.

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