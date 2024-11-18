"Был долгожданным сыном": что известно о двух детях, которых убила ракета РФ в Сумах

В результате удара оккупантов по Сумах погибли 9-летний мальчик и 14-летняя девочка.

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Ракета РФ отобрала жизнь 9-летнего мальчика и 14-летней девочки/ коллаж: Главред, фото: Facebook Сумское УОСО I-III ступеней №15, Facebook Игорь Дорошенко

Кратко:

Из-за удара РФ по Сумах вечером 17 ноября погибли 11 человек, из них двое - дети

Вражеская ракета отобрала жизнь 9-летнего Ильи и 14-летней Анастасии

В результате удара страны-агрессора России ракетой по жилому кварталу Сум вечером 17 ноября погибли 11 человек, среди которых два ребенка. Вражеская ракета, в частности, отобрала жизнь 9-летнего Ильи и 14-летней Анастасии.

14-летняя Анастасия Боровик была 9-классницей, сообщили в сумской школе №15, где училась Настя.

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"С грустью сообщаем, что в результате ракетного удара по жилому сектору 17 ноября 2024 года российские террористы унесли жизнь замечательной девочки, ученицы 9-А класса Анастасии Боровик. Нет слов, чтобы выразить все, что сейчас чувствует каждый из нас. Печаль, боль, скорбь. К сожалению, мы можем теперь только вспоминать улыбающуюся и лучшую девочку Настю, потому что ее уже нет рядом. Школьная семья в трауре", - отмечается на странице школы в Facebook.

Был долгожданным ребенком

Также ракета отобрала жизнь 9-летнего Ильи. Как отмечает "Кордон.Медиа", Илья был долгожданным ребенком в семье, с первых дней он боролся за жизнь, потому что родился с тяжелым заболеванием. Родные делали все, чтобы он имел счастливое детство.

В издании также отметили, что отец мальчика Игорь Дорошенко в прошлом году похоронил брата.

"Евгений Дорошенко был ранен, защищая Украину от врага. 27 августа 2023 года он умер в больнице. У Евгения остались трое детей, которым с воспитанием помогает Игорь", - отметили в издании.

Удар РФ по Сумах вечером 17 ноября - что известно

Как сообщал Главред, вечером 17 ноября в Сумах был прилет по жилому микрорайону, есть погибшие - РФ запустила баллистическую ракету. Секретарь Сумского горсовета Артем Кобзарь сообщил о серьезных повреждениях многоквартирного дома и раненых.

После этого стало известно, что в Сумах резко возросло количество погибших и пострадавших - более 400 человек эвакуировали. Известно об 11 погибших, среди которых двое детей.

Согласно информации Сумской областной военной администрации, по состоянию на утро 18 ноября было известно, что погибло 11 человек, из них двое детей. В результате атаки россиян ранения различной степени тяжести получили 84 человека, из них 11 - дети. В реанимации находятся 11 человек, из них 6 детей.

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