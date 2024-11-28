Вернут ли Украине ядерное оружие на фоне угроз Путина: Newsweek раскрыл планы США

Конфликт между США, их союзниками по НАТО и Россией из-за войны в Украине способствовал обострению разговоров о ядерной угрозе, утверждает Newsweek.

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США не собираются предоставлять Украине ядерное оружие / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Вкратце:

Угрозы Путина активизировали дискуссии о возможности ядерной войны и возвращении ядерного оружия Киеву

У Байдена заявили, что не собираются передавать Украине ядерное оружие

Усиление ядерной риторики и угрозы лидера РФ Владимира Путина активизировали дискуссии о возможности ядерной войны и возвращения Киеву ядерного вооружения. Однако США не планируют предоставлять Украине ядерное оружие. Об этом пишет Newsweek.

Как отмечает издание, разговоры о ядерной войне усилились, поскольку обострился конфликт из-за войны в Украине между США и их союзниками по НАТО с одной стороны, и Россией - с другой.

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Толчком к этому стали недавние изменения в ядерной доктрине России, которую подписал Путин. Доктрина отмечает, что Россия будет принимать все необходимые меры для уменьшения ядерной угрозы и предотвращения эскалации, которая может привести к "военным конфликтам, в том числе ядерным".

После этого начали распространяться слухи, что США могут вернуть Украине ядерное вооружение. Однако, в Белом доме опровергли эти утверждения, заявив, что "не планируют предоставлять Украине ядерное оружие".

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Ядерная угроза - новости по теме

Напомним, 14 января 1994 года Украина, США и Россия подписали заявление о вывозе ядерного оружия из Украины. В декабре того же года был заключен Будапештский меморандум, в котором Украина отказывалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности от США, России и Великобритании.

По этому документу Украина должна была ликвидировать все ядерное оружие на своей территории. В то же время США, Россия и Великобритания обязались уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, а также что "никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины". Однако Россия традиционно нарушила это соглашение.

Как сообщал Главред, 19 ноября российский президент Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ, которая расширяет условия для применения ядерного оружия.

Недавно Пентагон заявил, что корректирует свою стратегию ядерного сдерживания в ответ на "эскалацию ядерных противников". В США уже разработали план для одновременного сдерживания нескольких ядерных противников.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал "безответственными" дискуссии о возможном возвращении Украине ядерного оружия, заявив, что это "абсолютно безответственные рассуждения" людей, которые не понимают реальности.

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Что такое Newsweek? Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

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