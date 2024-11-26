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"Украина уже организовывала ядерный удар по России": что известно о последствиях

Юрий Берендий
26 ноября 2024, 16:24
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Удар по арсеналу РФ в Торопце можно сравнить с двумя Хиросимами, мощность взрыва составила 30 килотонн, указывает эксперт.
Мощность взрыва составила 30 килотонн, что соответствует двум Хиросимам / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

О чем сказал Загородний:

  • Сейчас создание ядерного оружия в Украине выглядит невозможным
  • У Украины нет препятствий для создания потенциальных носителей для ядерного оружия
  • Украина уже смогла организовать тактический ядерный удар по России

Издание The Times со ссылкой на документы Минобороны Украины сообщает, что в случае прекращения военной помощи США Украина якобы сможет за несколько месяцев разработать примитивную ядерную бомбу. Однако, такие заявления являются частью информационной кампании, которая выгодна России. Об этом во время чата на Главреде сообщил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, именно Россия активно распространяет мифы о планах Украины создать ядерное оружие.

"Впрочем, подозреваю, что никто и слова не скажет, если Украина действительно этим займется. Однако думаю, что на данном этапе это невозможно. Для того, чтобы создать ядерное оружие, должны быть хотя бы мощности для обогащения урана, которых у нас нет и никогда не было - даже для атомных электростанций", - отмечает он.

Эксперт указывает на то, что технических препятствий для разработки потенциальных носителей ядерного оружия у Украины нет. Логично сосредоточиться на создании ракет, способных преодолевать расстояния до тысячи километров. А что будет использоваться в качестве детонатора - тротил или другие материалы - вопрос будущего.

Загородний добавляет, что сейчас, в силу ряда обстоятельств, реализация таких проектов маловероятна. Однако в создании носителей ограничений нет, поэтому Украине стоит активно работать над дронами, усиливать удары по энергетической инфраструктуре России и развивать другие технологические возможности.

"Когда Украина влупила по Торопцу, по складу в Тверской области, там взорвалось две Хиросимы, 30 килотонн. "Толстяк", который упоминается в вопросе, был небольшой бомбой по нынешним меркам - всего 15 килотонн. То есть фактически Украина и так организовала тактический ядерный удар по территории России. Ведь там даже произошло землетрясение!", - сказал Загородний.

Эксперт делает вывод, что нет необходимости сосредотачиваться на создании ядерного оружия. Вместо этого следует производить ракеты в достаточном количестве и использовать их для попадания в критические объекты. Например, атака на газораспределительную сеть Москвы во время морозов может вызвать коллапс в столице России и, возможно, даже гражданскую войну.

"Зачем тогда создавать ядерную бомбу? Позже, я думаю, Украина вернется к этому вопросу, но сейчас нужно искать более простые варианты, которые точно будут работать", - указывает он.

Смотрите видео чата с Тарасом Загородним, в котором эксперт рассказал о запуске ленд-лиза для Украины Трампом и близком ударе США по экономике РФ:

Он также отмечает, что Россия активно использует дешевый газ для производства удобрений, что приносит ей значительные прибыли. Поэтому более целесообразным может быть удар по предприятиям, которые занимаются производством удобрений или аммиака, используемого как для удобрений, так и для взрывчатки.

По мнению эксперта, вместо возобновления ядерной программы Украине стоит рассматривать другие стратегические варианты, такие как вывод из строя порта Новороссийска. Для этого достаточно усовершенствовать имеющиеся ракеты и продемонстрировать их эффективность.

"Да и вообще, даже занявшись созданием ядерного оружия, об этом не надо говорить. Его надо молча создавать и показать на испытаниях. Так это и работает. Думаю, в будущем Украина к этому вернется. И не факт, что ей кто-то скажет, что этого не нужно делать", - резюмировал Тарас Загородний.

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Какие есть типы ядерного оружия / Инфографика Главреда

Восстановление ядерного потенциала Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным The New York Times, некоторые западные чиновники допускают возможность возвращения Украине ядерного оружия как гарантии защиты от будущих конфликтов. В материале отмечается, что США и Европа ведут переговоры относительно гарантий безопасности для Украины, хотя перспектива ее вступления в НАТО пока выглядит маловероятной.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что наличие ядерного оружия в Украине могло бы кардинально изменить ход войны, однако результат зависел бы от количества боеголовок и ряда других факторов.

В то же время советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что разговоры о возможности создания ядерного оружия в Украине являются безосновательными. Даже при условии его разработки, это не стало бы эффективным средством сдерживания России, которая обладает вторым по величине ядерным арсеналом в мире.

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Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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