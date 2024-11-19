Путин утвердил ядерную доктрину: о чем идет речь в документе

Использование ВСУ западных неядерных ракет против России по обновленной доктрине может повлечь ядерный ответ.

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Путин подписал новую ядерную доктрину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels, скриншот из видео

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Путин может использовать ядерное тактическое оружие, если РФ будет под атакой ракет или беспилотников

Использование ВСУ дальнобойных ракет по территории РФ может вызвать ядерный ответ

Диктатор РФ применит ядерное оружие, если территориальная целостность Беларуси окажется под угрозой

Во вторник, 19 ноября, российский диктатор Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину РФ. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

В документе говорится, что сдерживание "потенциального противника от агрессии против России и ее союзников" относится к числу высших государственных приоритетов.

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Обновленная ядерная доктрина РФ предусматривает, что основанием для нанесения Россией ядерного удара может стать "агрессия против РФ и ее союзников со стороны любой неядерной державы при поддержке ядерной державы", а также массированная воздушная атака неядерными средствами, в том числе беспилотниками.

Использование ВСУ западных неядерных ракет против России по обновленной доктрине может повлечь ядерный ответ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает росСМИ.

По его словам, российские военные внимательно отслеживают ситуацию после сообщений о намерении Киева применить ракеты ATACMS.

Кроме того, доктрина предусматривает, что Россия может применить ядерное оружие в случае критической угрозы суверенитету и территориальной целостности своей и Беларуси.

Напомним, предыдущая редакция ядерной доктрины с РФ была утверждена в июне 2020 года и пришла на смену аналогичному документу, принятому за 10 лет до того.

Ядерное оружие / Инфографика: Главред

Ядерный шантаж РФ - новости по теме

Как писал Главред, ранее диктатор Владимир Путин объявил о проведении очередной тренировки стратегических сил сдерживания с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. В то же время глава страны-агрессора пригрозил, что Россия и в дальнейшем будет "совершенствовать все компоненты ядерной триады".

С 21 по 26 октября в районах авиабаз "Оленья" и "Энгельс-2" прошли ядерные учения. Российские оккупанты использовали крылатые ракеты Х-101 во время тренировок стратегической авиации, говорилось в сообщении OSINT-сообщества Tracking.

Впоследствии советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что очередные "ядерные учения" страны-агрессора РФ за время полномасштабного вторжения являются стандартной российской практикой.

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Что такое ядерное оружие? Ядерное оружие - оружие массового поражения, состоит из поражающих компонентов ударного, температурного и облучающего действия. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва гораздо больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

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