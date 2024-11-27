У Путина разразились заявлением по возвращению Украине ядерного оружия

В Кремле выразили "возмущение" идеями, направленными на восстановление Украиной ядерного арсенала.

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Кремль "обеспокоился" дискуссиями о ядерном оружии для Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Ключевые тезисы заявления Пескова:

Дискуссии о ядерном оружии для Украины - "безответственность"

Дать ядерное оружие Украине предлагает "крайне экстремистский фланг"

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал "безответственными" дискуссии относительно возможного возвращения Украине ядерного оружия в качестве предохранителя от потенциальных будущих войн.

Как сообщает Reuters , он выразил так называемое возмущение подобными идеями.

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"Даже у наиболее провокационной линии, направленной на эскалацию напряженности, существует такой крайне экстремистский фланг. Вот, пожалуй, именно к этому крайнему флангу принадлежит такая точка зрения. Это совершенно безответственные рассуждения людей, которые, вероятно, плохо понимают и представляют себе реальность и которые представляют собой не чувствуют ни капли ответственности, выражая такие заявления", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Возвращение Украине ядерного оружия – что об этом известно:

Как ранее сообщал Главред, США могли бы предоставить Украине ядерное оружие для обеспечения безопасности государства, считает издание Daily Mail. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что цель Киева – не получение ядерного оружия, а окончательное завершение войны и ликвидации РФ как агрессора.

Отдельные чиновники на Западе допускают возвращение Украине ядерного оружия в качестве гарантии от будущих войн , написали журналисты The New York Times. Предполагается, что речь идет об арсенале, который позволит нанести разящий удар по России в случае атаки.

Появление ядерного оружия в Украине смогло бы принципиально изменить ход войны , но все зависит от ряда факторов, сказал во время чата на Главреде политический эксперт Тарас Загородний. Речь идет о количестве боеголовок и готовности применять такое оружие. Однако если бы у Украины была ядерка, с Киевом разговаривали бы совсем по-другому.

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