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"Карательный удар по РФ": Запад может вернуть Украине ядерное оружие – СМИ

Алексей Тесля
22 ноября 2024, 17:55
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США и Европа продолжают обсуждать гарантии безопасности для Украины, пишет The New York Times.
Украина, ядерное оружие
Украине могут вернуть ядерное оружие / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Основное:

  • На Западе не исключают возвращение Украине ядерного оружия
  • США и Европа обсуждают гарантии безопасности для Украины

На Западе отдельные чиновники допускают возможность возвращения Украине ядерного оружия в качестве гарантии безопасности от будущих войн.

Об этом идет речь в материале издания The New York Times. Авторы материала ссылаются на свои источники.

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Уточняется, что США и Европа обсуждают гарантии безопасности для Украины. Киев стремиться получить приглашение в НАТО, но это маловероятно.

"Американские и европейские чиновники обсуждают сдерживание как возможную гарантию безопасности для Украины, такую как накопление обычного арсенала, достаточного для нанесения карательного удара в случае нарушения Россией режима прекращения огня", — говорится в статье.

При этом несколько чиновников даже предположили, что президент США Джо Байден может вернуть Украине ядерное оружие, которое было изъято у нее после распада Советского Союза.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
/ Инфографика: Главред

"Это было бы мгновенным и огромным сдерживающим фактором. Но такой шаг был бы сложным и имел бы серьезные последствия", — отмечает издание.

Ядерный шантаж РФ - последние новости по теме

Ранее диктатор Владимир Путин объявил о проведении очередной тренировки стратегических сил сдерживания с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. В то же время глава страны-агрессора пригрозил, что Россия и в дальнейшем будет "совершенствовать все компоненты ядерной триады".

Напомним, ранее Путину померещилось создание Украиной ядерного оружия. Создать ядерное оружие в современном мире не составляет особого труда, говорит диктатор РФ.

Как сообщал ранее Главред, в России отреагировали на слухи о возможном создании Украиной ядерной бомбы. В Кремле пожаловались, что Украина якобы желает прямой войны НАТО и России.

Больше новостей:

Что такое ядерное оружие?

Ядерное оружие – оружие массового поражения, состоящее из впечатляющих компонентов ударного, температурного и облучающего действий. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва намного больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

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