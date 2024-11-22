"Карательный удар по РФ": Запад может вернуть Украине ядерное оружие – СМИ

Основное:
- На Западе не исключают возвращение Украине ядерного оружия
- США и Европа обсуждают гарантии безопасности для Украины
На Западе отдельные чиновники допускают возможность возвращения Украине ядерного оружия в качестве гарантии безопасности от будущих войн.
Об этом идет речь в материале издания The New York Times. Авторы материала ссылаются на свои источники.
Уточняется, что США и Европа обсуждают гарантии безопасности для Украины. Киев стремиться получить приглашение в НАТО, но это маловероятно.
"Американские и европейские чиновники обсуждают сдерживание как возможную гарантию безопасности для Украины, такую как накопление обычного арсенала, достаточного для нанесения карательного удара в случае нарушения Россией режима прекращения огня", — говорится в статье.
При этом несколько чиновников даже предположили, что президент США Джо Байден может вернуть Украине ядерное оружие, которое было изъято у нее после распада Советского Союза.
"Это было бы мгновенным и огромным сдерживающим фактором. Но такой шаг был бы сложным и имел бы серьезные последствия", — отмечает издание.
Ядерный шантаж РФ - последние новости по теме
Ранее диктатор Владимир Путин объявил о проведении очередной тренировки стратегических сил сдерживания с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. В то же время глава страны-агрессора пригрозил, что Россия и в дальнейшем будет "совершенствовать все компоненты ядерной триады".
Напомним, ранее Путину померещилось создание Украиной ядерного оружия. Создать ядерное оружие в современном мире не составляет особого труда, говорит диктатор РФ.
Как сообщал ранее Главред, в России отреагировали на слухи о возможном создании Украиной ядерной бомбы. В Кремле пожаловались, что Украина якобы желает прямой войны НАТО и России.
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Что такое ядерное оружие?
Ядерное оружие – оружие массового поражения, состоящее из впечатляющих компонентов ударного, температурного и облучающего действий. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва намного больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.
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