Безопасности США бросают вызов: Пентагон меняет ядерную стратегию вслед за РФ

Пентагон планирует модернизировать свою ядерную программу из-за усиления ядерного потенциала Китая и России.

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США изменили ядерную стратегию вслед за Путиным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Главные тезисы из заявления:

Многочисленные ядерные противники бросают вызов безопасности США

Пентагон модернизирует свою ядерную программу

Разработан план для одновременного сдерживания нескольких ядерных противников

Китай и Россия бросают вызов безопасности США и их союзников. Вашингтон корректирует свою стратегию ядерного сдерживания в ответ на "эскалацию ядерных противников". Об этом говорится в заявлении Пентагона.

"Сейчас мы находимся в мире, где мы сталкиваемся с несколькими ядерными конкурентами, несколькими государствами, которые развивают, диверсифицируют и модернизируют свои ядерные арсеналы, а также, к сожалению, отдают приоритет роли, которую ядерное оружие играет в своих стратегиях национальной безопасности", - сказал заместитель помощника министра обороны по ядерной политике и политике противодействия оружию массового уничтожения Ричард К. Джонсон. видео дня

Министерство обороны США сообщило, что в связи с усилением ядерного потенциала Китая и РФ и отсутствием соглашений о контроле над вооружениями после 2022 года, США планируют модернизировать свою ядерную программу. По словам Джонсона, Пентагон уже принял меры для "усиления ядерного сдерживания и гибкости, а также для уменьшения рисков".

К таким мерам относится использование гравитационной бомбы B61-13, доставляемой самолетами, и повышенная готовность подводных лодок класса "Огайо". Кроме того, Пентагон разработал новый план, направленный на сдерживание нескольких ядерных противников одновременно, предусматривающий интеграцию неядерных возможностей для поддержки стратегии сдерживания.

В отчете также подчеркнута важность способности США реагировать на ограниченную ядерную атаку или неядерную стратегическую атаку с большими последствиями.

В докладе признается, что только сдерживание не поможет устранить стратегические опасности. Джонсон отметил, что контроль над вооружениями, уменьшение рисков и нераспространение ядерного оружия играют незаменимую роль.

"Чтобы быть готовыми к 2030-м годам, мы должны модернизировать наши ядерные силы, ядерное командование и управление, а также соответствующую инфраструктуру, которая позволит нам быть гибкими и приспосабливаться со временем по мере появления новых вызовов, будь то новые угрозы, или потенциальные изменения, или задержки в нашей модернизации", - отметил заместитель директора по стратегической стабильности Объединенного штаба Грант Шнайдер.

Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Изменение ядерной доктрины РФ - что известно

Напомним, 19 ноября российский президент Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ, которая расширяет условия для применения ядерного оружия. В частности, основанием может стать агрессия неядерного государства при поддержке ядерного, массированные удары беспилотниками или угроза суверенитету России или Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что изменение ядерной доктрины России является сигналом желания Путина продолжать войну и уничтожить Украину. По его словам, 1000 дней полномасштабной войны достаточно, чтобы понять, что Путин не хочет мира, а наоборот, стремится довести до конца свою агрессию.

Как сообщал Главред, Соединенные Штаты не планируют менять свою ядерную доктрину в ответ на решение России снизить порог применения ядерного оружия. В заявлении Белого дома указано, что США не были удивлены этим шагом, поскольку Россия давно сигнализировала о намерении изменить свою доктрину.

Однако удар РФ по Днепру ракетой "Кедр", очевидно, повлиял на решение США.

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Что такое Пентагон? Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположен в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют само Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.

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