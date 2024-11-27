"Идея фикс Москвы": эксперт оценил угрозу удара РФ ядерным оружием по Украине

Главное:
- Нет прямой связи между ударами по РФ и применением ядерного оружия
- РФ будет угрожать ядерным оружием и далее
Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный прокомментировал вопрос о том, насколько вероятно применение страной-агрессором РФ ядерного оружия после начала дальнобойных ударов по целям на территории России.
"Как по мне, нет прямой связи между разрешением США бить ракетами ATACMS по России и применением ядерного оружия в этой войне. Ведь постоянно появляются новые и новые "красные линии". И предоставление Украине то ли ATACMS, то ли Bradley, то ли немецких танков не становится определяющим фактором в войне", — подчеркнул он в интервью Главреду.
Вместе с тем он не исключает, что теоретически поражение определённой значительной цели на территории РФ может вызвать бурную реакцию нашего противника, хотя даже заход ВСУ в Курскую область не стал чем-то чрезвычайным в смысле реакции России.
"Поэтому следует разделять военный аспект, то есть как развиваются события на линии фронта, и политическую игру, которую вокруг ядерной темы пытается разыграть Кремль в своих отношениях с Западом. Это две параллельные игры, две параллельные реальности, два параллельных сталкера, между которыми иногда политики устанавливают некоторые смысловые связи, но каждая игра развивается по своей логике", — пояснил собеседник.
В то же время он указал на то, что шантаж России ядерным оружием является идеей фикс Москвы.
"Говорят, что Патрушев является идеологом этой доктрины и такого подхода: если РФ будет угрожать ядерным оружием, ей дадут всё, что она просит. А всё остальное – это просто поиск поводов и предела, до которого в этой игре можно заходить", — добавил Розумный.
Смотрите видео - интервью Максима Розумного Главреду:
Ядерный шантаж РФ - последние новости по теме
Ранее диктатор Владимир Путин объявил о проведении очередной тренировки стратегических сил сдерживания с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. В то же время глава страны-агрессора пригрозил, что Россия и в дальнейшем будет "совершенствовать все компоненты ядерной триады".
Напомним, ранее Путину померещилось создание Украиной ядерного оружия. Создать ядерное оружие в современном мире не составляет особого труда, говорит диктатор РФ.
Как сообщал ранее Главред, в России отреагировали на слухи о возможном создании Украиной ядерной бомбы. В Кремле пожаловались, что Украина якобы желает прямой войны НАТО и России.
Больше новостей:
- Мощный сигнал для противников: НАТО начало ядерные учения, что известно
- Украина восстановит ядерный арсенал, если Путин пойдет на один шаг – Bild
- "Украина восстановит ядерное оружие": у Зеленского ответили на публикацию Bild
Кто такой Максим Розумный
Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред