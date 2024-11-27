Заморозка войны – самый реалистичный сценарий, но это не устроит ни Киев, ни Москву – Розумный

Ядерные угрозы – игра Кремля, но психопатическое поведение Путина не позволяет ими пренебрегать, считает политический эксперт Максим Розумный.

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После обновления доктрины Россию ничто не сдерживает применить ядерку в любой момент – Розумный / Коллаж: Главред

После разрешения США наносить удары по российской территории американскими дальнобойными ракетами ATACMS у российского руководства случился очередной приступ ядерной истерии. Путин после этого разрешения быстренько подписал обновлённую ядерную доктрину Российской Федерации, а затем, похоже, для убедительности, запустил по украинскому городу Днепр экспериментальную межконтинентальную баллистическую ракету средней дальности – "Орешник", которая способна нести и обычные, и ядерные боеголовки.

О том, куда заведут мир и Украину очередные ядерные забавы России, Главред поговорил с политическим экспертом, профессором кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максимом Розумным.

Насколько вероятно, что ядерная карта, которой снова начала размахивать Россия, таки будет разыграна? Станут ли именно удары ATACMS по России той причиной, по которой Путин даст приказ о применении ядерки?

Как по мне, нет прямой связи между разрешением США бить ракетами ATACMS по России и применением ядерного оружия в этой войне. Ведь постоянно появляются новые и новые "красные линии". И предоставление Украине то ли ATACMS, то ли Bradley, то ли немецких танков не становится определяющим фактором в войне.

Конечно, посмотрим, по чему ударят переданные нам союзниками ракеты, потому что теоретически поражение определённой значительной цели на территории РФ может вызвать бурную реакцию нашего противника. Хотя даже заход ВСУ в Курскую область не стал чем-то чрезвычайным в смысле реакции России – просто теперь есть огромная линия фронта, которая пролегает не только по украинской территории. Ни природа, ни интенсивность войны от этого не изменились.

Поэтому следует разделять военный аспект, то есть как развиваются события на линии фронта, и политическую игру, которую вокруг ядерной темы пытается разыграть Кремль в своих отношениях с Западом. Это две параллельные игры, две параллельные реальности, два параллельных сталкера, между которыми иногда политики устанавливают некоторые смысловые связи, но каждая игра развивается по своей логике.

Шантаж России ядерным оружием не является новостью, это идея фикс Москвы. Говорят, что Патрушев является идеологом этой доктрины и такого подхода: если РФ будет угрожать ядерным оружием, ей дадут всё, что она просит. А всё остальное – это просто поиск поводов и предела, до которого в этой игре можно заходить.

Путин подписал обновлённую ядерную доктрину РФ, чтобы напугать Запад и заставить его давить на Киев, считает Розумный / kremlin.ru

То есть вы считаете, угрозы России ядерным оружием исключительно элементом политической игры Кремля, и до практического применения дело не дойдет?

Конечно, утверждать этого не могу – мы уже столько раз обманывались в своих впечатлениях относительно Путина и путинского режима, причём вполне рациональных. Но думаю, после этого разрешения США и после первых случаев применения ATACMS по военным объектам на территории Российской Федерации ядерная опасность не увеличилась кардинально.

Для каких действий Путин развязал себе руки, подписав обновлённую ядерную доктрину? В частности, для каких действий в отношении Украины.

Это очередная "красная линия" и озвучивание угроз. То есть это элемент запугивания Украины и её партнеров. Прямого указания на то, что Москва применит ядерное оружие против Украины, в этом документе нет, не было его и в предыдущем. Обновления ядерных доктрин происходят периодически, и в них вносится всё больше поводов для применения ядерного оружия. И сейчас выглядит так, что Россия себя вообще ничем не сдерживает и может применить ядерку в любой момент.

Можно выстраивать разные сценарии, но, как по мне, подписание Путиным обновлённой ядерной доктрины РФ следует рассматривать в контексте приближения даты начала переговоров и возможного замораживания конфликта. Сейчас все готовятся к инаугурации Трампа, к тому, что он вот-вот начнет действовать и давить. И этот шаг российского руководства направлен на то, чтобы Трамп давил на Украину, а не на Россию, принуждал Киев к уступкам и непопулярным решениям.

Если угрозы Путина являются исключительно политической игрой Путина, неужели на Западе этого не видят и не понимают? Ведь там продолжают бояться ядерной войны, и этот метод давления на западные страны Путин довольно удачно использует.

Я бы не удивлялся этому. Как человек, живший в Советском Союзе, прекрасно помню страшный страх ядерной войны, который поддерживался государственной пропагандистской машиной. Хотя, оглядываясь назад, я понимаю, что в начале 80-х годов вряд ли Америка реально собиралась начать ядерный конфликт, так же и СССР это не было нужно. Но это было как бы мировоззренческим фоном существования народов и всего мира. Когда я был в Южной Африке, мои собеседники тоже вспоминали времена блокового противостояния, и они тоже чувствовали это дыхание ядерной угрозы.

Смотрите видео, в котором политический эксперт Максим Розумный оценил вероятность ядерного удара России по Украине:

Поэтому, возможно, это не только сиюминутная политическая игра, но и элемент того миропорядка, к которому стремится Путин. Судя по всему, людям, воспитанным в Советском Союзе, и выходцам из КГБ комфортнее жить в мире, в котором они в любой момент кого-то могут уничтожить ядерной бомбой. Потому это элемент мировоззрения и стратегии выживания.

Ядерная риторика в России регулярно актуализируется, вспомните хотя бы Соловьёва с его "ядерным пеплом". Эти угрозы там звучат уже не один год.

Единственное, что здесь настораживает, – это то, что у Путина есть много признаков психопатического поведения и желания подтверждать свои слова. Он может в какой-то момент психануть и принять решение о применении ядерного оружия.

Об этом, кстати, уже давно идёт речь. В 2014-2022 годах главная идея, которая должна была успокаивать нас всех, заключалась в том, что в момент такого решения приказа Путина никто не послушается, и найдутся такие офицеры и генералы, которые вместо того, чтобы нажимать на ядерную кнопку, изолируют самого Путина. То есть угроза от "обезьяны с гранатой" сохраняется постоянно.

Впрочем, в рациональном моделировании угроза не выглядит реалистичной. Хотя бы потому, что на самом деле она ничего не даёт России ни в военном, ни в политическом смысле. Если будет не глобальная "ядерная зима", а тактический ядерный удар по украинской территории, это ничего для России не изменит. Вот что после этого? Дальнейший ход событий в таком случае будет настолько отличаться от всего того, что было до сих пор, что это нельзя рассматривать как просто очередной шаг в противостоянии. А главное – в таком случае события будут развиваться точно не в пользу России.

Вы опередили мой следующий вопрос о том, что бы дало России, если бы она задействовала ядерное оружие в этой войне. Ведь более вероятно, что последствия для неё были бы негативными. Как бы это восприняли ближайшие партнёры России, в частности, Китай, продолжили бы они ей помогать?

Все бы ждали, когда наконец придут санитары, спеленают и заберут Путина, или Россию, куда-то в надёжное место.

Патрушев, Ковальчук, Путин – все они историки. Возможно, они надеются, что Украина, как и Япония, сразу после ядерного удара подпишет капитуляцию, согласится предоставить русскому языку статус государственного и на другой подобный бред.

Совершенно очевидно, что после нанесения ядерного удара Россия окажется в полной международной изоляции, с ней никто в мире не будет иметь дел. Да и вообще, ядерный удар не решает ни одной из проблем Путина, если, конечно, он не намерен сделать из России подводную лодку, которая будет существовать в абсолютно изолированном мире.

Ядерный удар по Украине не решит ни одной проблемы Путина и, наоборот, создаст новые, убеждён Максим Розумный / Фото: Википедия

Поэтому, как по мне, сейчас речь идёт о тактической выгоде, о более прочной переговорной позиции, когда наступление россиян на востоке не очень успешное, когда не удалось выйти даже на административную границу Донецкой области, а уже надо о чём-то договариваться. Вот и выкатываются Кремлём эти ядерные аргументы и рычаги давления. Именно в такой плоскости это следует рассматривать.

Зачем Россия прибегла к применению баллистической ракеты "Орешник"? Какой была цель этого удара (даже не военная, а именно политическая), и насколько Путину её удалось достичь? Что может стать тем импульсом, который может спровоцировать, как вы сказали, эту "обезьяну с гранатой", и она ударит "Орешником" с ядерной боеголовкой?

Основных импульсов было два.

Первый – серия неудач с российскими супергиперзвуковыми и всякими другими ракетами. Мы помним, как Путин с большим апломбом и гордостью рассказывал, какие суперсовременные вооружения есть у России – мол, они ставят её на порядок выше всех возможных военных противников. Но – Кинжалы сбивают, Искандеры сбивают, а в России сажают и судят инженеров и конструкторов за то, что "супероружие" не сработало.

Второй импульс заключается в том, что многие начали сомневаться в том, взлетят ли вообще ракеты из стратегического ядерного арсенала России, потому что они устарели и много лет должным образом не обслуживались. Поэтому российская ядерная угроза начала восприниматься в мире как откровенный блеф. Недавняя история о том, как одна ракета не вылетела из шахты, а в ней и подорвалась, все эти подозрения подтверждала.

Поэтому, когда ракета, способная нести ядерный боезаряд, взлетела и попала туда, куда россияне хотели, это стало подтверждением того, что все эти угрозы и козырь в руках Путина – не мираж, такие ракеты действительно есть и могут летать. А потому Путин сможет оперировать этим, как козырем, на возможных переговорах.

Российская ядерная угроза начала восприниматься в мире как откровенный блеф, а удар "Орешником" должен был это изменить, отметил Розумный / Инфографика: Главред

Как на новую серию ядерных угроз со стороны России отреагирует Запад, а также партнеры РФ, в частности, Китай?

Нечто подобное уже не один год делает Ким Чен Ын, а перед тем и его отец. Северная Корея тоже время от времени запускает баллистические ракеты в Японское море, и этим подтверждает серьёзность своих намерений и предостерегает от попыток решить корейский вопрос военным путём.

Россия фактически встала на одну ступеньку развития с Северной Кореей, поэтому её будут воспринимать так же, как и КНДР. Вспомните, как строилась политика в отношении Северной Кореи в течение последних десятилетий со стороны Запада: максимальная изоляция, максимальное противодействие, санкции, но отсутствие попыток решить вопрос кардинально. Зато были такие попытки, как осуществлял Трамп в период своего первого президентства: попытки наладить контакты, провести переговоры, предложить определённый обмен ("вы нам ядерную боеголовку – мы вам немного риса"). С Россией ситуация переходит примерно в ту же плоскость.

То есть не стоит ожидать, что Запад, увидев, что по Украине начали бить баллистическими ракетами, подкинет нам какое-то "супероружие"?

Этого точно не произойдёт. Тем более, на Западе начинает побеждать мысль о том, что не надо раздражать Путина и слишком вооружать Украину, а надо уже каким-то образом эту войну завершать. По крайней мере ядерное оружие Украине точно не дадут: не будет расчёта на то, что Украина сможет отвечать на возможный ядерный удар своим ядерным ударом.

К чему тогда дальше всё будет двигаться в этой войне? Если стороны сейчас постоянно повышают ставки: вступила КНДР в войну, Штаты дали разрешение бить ракетами ATACMS по России, РФ сразу же обновила ядерную доктрину и нанесла удар ракетой, способной нести ядерный боезаряд... Что дальше? Куда мы зайдём по этому пути?

Стороны движутся к решению о заморозке войны и о каком-то варианте временного урегулирования. Этот вариант не удовлетворит украинские пожелания по восстановлению территориальной целостности. Но так же он не удовлетворит российские желания по легализации захватов и оккупации, а также по ограничению украинского суверенитета (сокращение войска или ограничения во внешней политике и т.д.).

То есть это вероятное "мирное соглашение" будет временным и, возможно, официально никем не подписанным. Примерно будет так, как было у нас в 2014 и 2015 годах. Это ориентировочная точка, на которую стороны, похоже, выбрали курс и движутся к ней с надеждой: россияне надеются, что это будет в их пользу, мы – что в нашу, Запад – что он, в принципе, останется в выигрыше от этого.

Впрочем, стороны ещё не согласились на конечный вариант этого баланса и компромисса, поэтому эскалация может продолжаться. Не знаю, до чего нового она может дойти.

С нашей стороны следующими шагами будут разрушения российской военно-промышленной инфраструктуры, российских военных объектов, возможно, уже и угроза бомбардировщикам, которые взлетают и сбрасывают на нас Кинжалы и прочее. Россия же показала, что она дальше будет наносить удары баллистическими ракетами и может применить тактическое ядерное оружие, плюс открыть новый фронт где-то в странах Балтии или где-то ещё, но НАТО придётся реагировать.

Пока что это проектирование угроз. На данный момент все стороны очень уставшие. Россияне смотрят на курс своего рубля и учётную ставку Центробанка, потому видят, что им нужна остановка и передышка. Поэтому наиболее реалистично ждать какого-то варианта перемирия.

Война в Украине движется к замораживанию, стороны истощены – Розумный / 4-я отдельная танковая бригада

Если ни Россию, ни Украину не удовлетворит такое замораживание войны, то через сколько лет война возобновится?

Это сложный вопрос, на него сейчас нет ответа, но есть большой простор для исторических аналогий и построения различных сценариев. Это будет зависеть от многих факторов, а самое главное – что будет после этого происходить в России. Если после этого в России будет социально-экономический упадок и внутриполитический кризис, то будет возможность пересмотреть эту ситуацию в нашу пользу и смотреть в будущее с большим оптимизмом.

Если нет, то можно вспомнить ситуацию на Корейском полуострове. Мирного соглашения до сих пор нет, то есть стороны до сих пор формально находятся в состоянии войны, но этой войны нет с 50-х годов прошлого века. Хотя все это время корейцы живут в условиях постоянной угрозы.

В Израиле ситуация послевоенных времен тоже известна. Уже более полувека существует неразрешённый конфликт, который время от времени вспыхивает.

Да и наш собственный опыт 2014-2022 годов подсказывает, как может развиваться ситуация. Но также наш собственный опыт подсказывает нам, как нельзя обращаться с Россией: нельзя ей давать восстанавливаться, развиваться и наглеть. Поэтому, если будет невыгодный для нас финиш этой военной кампании, западный мир не повторит тех ошибок, которые допустил после 2014 года.

Мы с вами поговорили об отдалённой перспективе, но хочу спросить о ближайшей. Поскольку сейчас звучит немало прогнозов о том, что ближайшие пару месяцев будут очень сложными для Украины, то есть до инаугурации Трампа. За это время чем ещё Россия может неприятно удивить нас и мир? Ещё какой-то своей смертоносной "вундервафлей" или ещё каким-то безумным шагом? Что она может выкинуть?

В арсенале у России на самом деле есть не так много средств давления на Украину. Конечно, остаются удары по нашей энергетической инфраструктуре и инфраструктуре вообще, эта угроза никуда не делась, как свидетельствует инцидент с "Орешником".

Наша ПВО была усилена к зиме, но она охватывает далеко не всю территорию Украины, поэтому остается много уязвимых мест, куда россияне могут ударить.

Путин уже изо всех сил пытался давить на Украину, поэтому, как по мне, за эти два месяца россияне могут воспользоваться тем большим запасом и резервом своего давления на США, а особенно на Европу. Именно на Европу будут перенесены основные усилия России, чтобы напугать европейцев (а в нынешних условиях это сделать не так уж и трудно).

Украине следует ожидать от России активизации различных информационных кампаний, политических провокаций, попыток расшатать ситуацию внутри страны и дискредитировать военно-политическое руководство. Именно в этой плоскости будут сосредоточены основные усилия врага в ближайшие месяцы.

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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