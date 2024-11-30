Ядерный удар в ответ: Москва рассматривает новый опасный план - Sky News

Москва готова возобновить ядерные испытания впервые с советских времен.

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Россия якобы вынуждена возобновлять ядерные испытания из-за политики США / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Впервые с 1990 года РФ хочет возобновить ядерные испытания

Путин изменил ядерную доктрину не просто так

В ответ на нападение на Россию или Беларусь РФ может нанести ядерный удар

Страна-агрессор Россия впервые за более чем три десятилетия готовится к возобновлению ядерных испытаний. В РФ утверждают, что якобы спровоцировали такой шаг США, а точнее "враждебная американская политика". Об этом пишет Sky News.

"Ничего не предсказывая, скажу просто, что ситуация достаточно сложная. Она постоянно рассматривается во всех ее составляющих и во всех ее аспектах", - сказал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

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При этом ранее в России уверяли, что не будут проводить ядерные испытания, если их не начнут в Штатах. Однако кремлевский диктатор Владимир Путин отозвал ратификацию Россией глобального договора о запрете испытаний ядерного оружия.

Ядерное оружие / Инфографика: Главред

Впоследствии Путин принял новую ядерную доктрину, которая предусматривает, что Москва может рассмотреть возможность ядерного удара в ответ на нападение на РФ или Беларусь из-за критической угрозы их суверенитету или территориальной целостности.

Ядерные угрозы России - что известно

Напомним, председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко объяснила, что обновленная ядерная доктрина России, подписанная Владимиром Путиным, не имеет юридической силы и является частью российской пропаганды и шантажа.

Ранее Главред писал, что по словам Максима Разумного, российскому диктатору Владимиру Путину комфортнее жить в мире, в котором он в любой момент кого-то может уничтожить ядерной бомбой - это элемент мировоззрения и стратегии выживания.

Накануне стало известно, что позиция Путина, по мнению руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павла Лакийчука, которую он пытается донести до всего мира: я имею ядерное оружие - сложите оружие, слушайте, что я скажу.

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Что такое Sky News? Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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