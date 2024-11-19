"Кремлевский шантаж и пропаганда": в Раде отреагировали на ядерную доктрину РФ

Парламентарий заявил, что документ о применении ядерного вооружения не имеет никакого юридического значения.

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Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, pixabay

Ключевые тезисы:

Путин подписал обновленную ядерную доктрину

Документ не имеет никакой юридической силы

Ядерная доктрина РФ - это жантаж и пропаганда

Обновленная 19 ноября ядерная доктрина России, подписанная Владимиром Путиным, не имеет юридической силы. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко в комментарии LIGA.net.

По его словам, ядерная доктрина РФ, это ничто иное, как часть российской пропаганды и шантажа.

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"На ядерную доктрину России вообще не надо обращать внимания, потому что она не имеет никакого юридического значения. Это лишь часть российской пропаганды и шантажа. Надо руководствоваться исключительно нормами и принципами международного права, а оно является достаточно четким: Украина реализует свое право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН", - прокомментировал Мережко.

Он подчеркнул, что территория страны-агрессора является зоной боевых действий, и международное право не запрещает Украине или государствам, предоставляющим оружие, применять его по России.

Мережко отметил, что ненормально и нелогично, когда враг не имеет никаких ограничений в применении оружия, тогда как на жертву агрессии накладываются какие-то запреты.

Ядерный шантаж РФ - последние новости

Как писал Главред, во вторник, 19 ноября, российский диктатор Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину РФ. В документе говорится, что сдерживание "потенциального противника от агрессии против России и ее союзников" относится к числу высших государственных приоритетов.

Недавно заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что, мол, если США начнут принимать меры, направленные на возобновление ядерных испытаний, за Россией "не заржавеет", и государство-оккупант "сразу ответит зеркально".

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин "не всегда адекватен", но вряд ли пойдет на применение ядерного оружия - хотя может им ударить в любое время и по любой стране.

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Кто такой Александр Мережко? Александр Александрович Мережко (род. 14 февраля 1971, г. Бобринец, Кировоградская область, УССР) - украинский правовед, юрист-международник, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Украины. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, пишет Википедия.

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