"Кремлевский шантаж и пропаганда": в Раде отреагировали на ядерную доктрину РФ

Ключевые тезисы:
- Путин подписал обновленную ядерную доктрину
- Документ не имеет никакой юридической силы
- Ядерная доктрина РФ - это жантаж и пропаганда
Обновленная 19 ноября ядерная доктрина России, подписанная Владимиром Путиным, не имеет юридической силы. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко в комментарии LIGA.net.
По его словам, ядерная доктрина РФ, это ничто иное, как часть российской пропаганды и шантажа.
"На ядерную доктрину России вообще не надо обращать внимания, потому что она не имеет никакого юридического значения. Это лишь часть российской пропаганды и шантажа. Надо руководствоваться исключительно нормами и принципами международного права, а оно является достаточно четким: Украина реализует свое право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН", - прокомментировал Мережко.
Он подчеркнул, что территория страны-агрессора является зоной боевых действий, и международное право не запрещает Украине или государствам, предоставляющим оружие, применять его по России.
Мережко отметил, что ненормально и нелогично, когда враг не имеет никаких ограничений в применении оружия, тогда как на жертву агрессии накладываются какие-то запреты.
Ядерный шантаж РФ - последние новости
Как писал Главред, во вторник, 19 ноября, российский диктатор Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину РФ. В документе говорится, что сдерживание "потенциального противника от агрессии против России и ее союзников" относится к числу высших государственных приоритетов.
Недавно заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что, мол, если США начнут принимать меры, направленные на возобновление ядерных испытаний, за Россией "не заржавеет", и государство-оккупант "сразу ответит зеркально".
По мнению президента Украины Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин "не всегда адекватен", но вряд ли пойдет на применение ядерного оружия - хотя может им ударить в любое время и по любой стране.
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Кто такой Александр Мережко?
Александр Александрович Мережко (род. 14 февраля 1971, г. Бобринец, Кировоградская область, УССР) - украинский правовед, юрист-международник, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Украины.
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, пишет Википедия.
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