"Помешанные люди": у Зеленского прокомментировали ядерные испытания РФ

Михаил Подоляк пояснил, будет ли Украина реагировать на ядерный шантаж РФ.

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Михаил Подоляк прокомментировал ядерный шантаж Кремля / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/geralt, Facebook М.Подоляк, скриншот

Ключевые тезисы Подоляка:

Ядерные испытания РФ - это шантаж

Украина не будет реагировать на это

Очередные "ядерные учения" страны-агрессора РФ за время полномасштабного вторжения являются стандартной российской практикой, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В комментарии РБК-Украина он напомнил о том, что по словам руководства минобороны РФ, россияне тренировали массированный ядерный удар в ответ на ядерную атаку территории России.

"Я просто хочу понять логику этих немножко помешанных людей. Кто на них собирался нападать? При чем здесь ядерное оружие? И при чем здесь ваши, скажем, меры по тренировке своих стратегических ядерных сил", — отметил он.

/ Инфографика: Главред

В то же время представитель ОП пояснил, что Украина не будет реагировать на ядерный шантаж РФ.

"Будет ли реагировать на это Украина? Нет. Будет ли реагировать на это демократическая коалиция? Нет... Будет ли это влиять на происходящее по линии фронта?", — говорит он.

В то же время собеседник убежден в том, что Россия использует все элементы классического пиар-шантажа. При этом необходима более жесткая международная реакция на ядерный шантаж РФ.

"Вот были бы жесткие реакции и на ядерное оружие, и на поведение России, и на обновление международного права, как такового, и на обновление правил ведения войны. Главное, что нужно было, чтобы европейские компании и европейские страны не зарабатывали на России те суммы, которые они зарабатывают", – добавил Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Ядерный шантаж РФ - последние новости по теме

Ранее диктатор Владимир Путин объявил о проведении очередной тренировки стратегических сил сдерживания с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. В то же время глава страны-агрессора пригрозил, что Россия и в дальнейшем будет "совершенствовать все компоненты ядерной триады".

Напомним, ранее Путину померещилось создание Украиной ядерного оружия. Создать ядерное оружие в современном мире не составляет особого труда, говорит диктатор РФ.

Как сообщал ранее Главред, в России отреагировали на слухи о возможном создании Украиной ядерной бомбы. В Кремле пожаловались, что Украина якобы желает прямой войны НАТО и России.

Смотрите видео - Путин остался без ядерной дубинки:

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