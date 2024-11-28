"Путин может психануть и принять решение": Разумный описал серьезную угрозу для Украины

Выходцам из КГБ комфортнее жить в мире, в котором они в любой момент кого-то могут уничтожить ядерной бомбой.

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Розумный описал серьезную угрозу для Украины/ коллаж: Главред, фото: Главред, сайт Кремля

Кратко:

Путину комфортно жить в мире, где он в любой момент может ударить "ядеркой"

У Путина есть много признаков психопатического поведения, поэтому вероятность ядерного удара сохраняется

В случае тактического ядерного удара по Украине события будут развиваться не в пользу РФ

Угроза применения страной-агрессором Россией ядерного оружия сохраняется. Российскому диктатору Владимиру Путину комфортнее жить в мире, в котором он в любой момент кого-то может уничтожить ядерной бомбой, это элемент мировоззрения и стратегии выживания.

Ядерная риторика в России регулярно актуализируется. Однако настораживает то, что у Путина есть много признаков психопатического поведения и желание подтверждать свои слова. Поэтому он в определенный момент может психануть и принять решение о применении ядерного оружия. Такое мнение высказал политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду.

"Поэтому, возможно, это не только сиюминутная политическая игра, но и элемент того миропорядка, к которому стремится Путин. Судя по всему, людям, воспитанным в Советском Союзе, и выходцам из КГБ комфортнее жить в мире, в котором они в любой момент кого-то могут уничтожить ядерной бомбой. Поэтому это элемент мировоззрения и стратегии выживания", - отметил Розумный.

Он напомнил, что ядерная риторика в России регулярно актуализируется, и эти угрозы от РФ звучат уже не один год.

"Единственное, что здесь настораживает, - это то, что у Путина есть много признаков психопатического поведения и желания подтверждать свои слова. Он может в определенный момент психануть и принять решение о применении ядерного оружия", - сказал эксперт.

Розумный напомнил, что в 2014-2022 годах главная идея, которая должна была успокаивать нас всех, заключалась в том, что в момент такого решения приказа Путина никто не послушается, и найдутся такие офицеры и генералы, которые вместо того, чтобы давить на ядерную кнопку, изолируют самого Путина.

Но, по словам эксперта, тактический ядерный удар по Украине ничего России не даст, а наоборот - в таком случае события будут развиваться не в пользу РФ.

"То есть угроза от "обезьяны с гранатой" сохраняется постоянно. Впрочем, в рациональном моделировании угроза не выглядит реалистичной. Хотя бы потому, что на самом деле она ничего не дает России ни в военном, ни в политическом смысле. Если будет не глобальная "ядерная зима", а тактический ядерный удар по украинской территории, это ничего для России не изменит. Вот что после этого? Дальнейший ход событий в таком случае будет настолько отличаться от всего того, что было до сих пор, что это нельзя рассматривать как просто очередной шаг в противостоянии. А главное - в таком случае события будут развиваться точно не в пользу России", - отметил Розумный.

Смотрите видео, в котором политический эксперт Максим Розумный оценил вероятность ядерного удара России по Украине:

Угроза удара по Украине ядерным оружием - последние новости

Ранее Главред сообщал, что эксперт Максим Розумный оценил угрозу удара РФ ядерным оружием по Украине. Шантаж России ядерным оружием постоянно присутствует на повестке дня, говорит Розумный.

Также эксперт сказал, что будет с Путиным и РФ в случае ядерного удара. Эксперт убежден, что ядерный удар не решит ни одной проблемы Путина.

Напомним, эксперт назвал ответ Запада на ядерные угрозы Путина. Россия использует тактику ядерных угроз, подобную Северной Корее, отметил максим Разумный.

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Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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