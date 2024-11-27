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"РФ воспринимают, как КНДР": эксперт назвал ответ Запада на ядерные угрозы Путина

Руслана Заклинская
27 ноября 2024, 19:29обновлено 27 ноября, 20:09
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Россия использует тактику ядерных угроз, подобную Северной Корее, отметил Максим Разумный.
'РФ воспринимают, как КНДР': эксперт назвал ответ Запада на ядерные угрозы Путина
Россия использует тактику ядерных угроз, подобную Северной Корее / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главред:

  • РФ использует тактику ядерных угроз, которую уже много лет использует КНДР
  • Россия воспринимается на международном уровне так же, как КНДР
  • Запад будет применять стратегию изоляции и санкций ро РФ без кардинальных действий

Россия использует тактику ядерных угроз, похожую на ту, которую уже не один год применяет Северная Корея. Запад, вероятно, будет применять ту же стратегию, что использовалась к КНДР: изоляция, санкции, и отсутствие кардинальных действий. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный.

По словам эксперта, РФ использует такую же тактику, как у Северной Кореи. Ким Чен Ын и его отец неоднократно угрожали миру ядерным оружием, а также запускали баллистические ракеты в направлении Японского моря, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений и предупреждая международное сообщество не пытаться решить корейский вопрос военным путем.

"Россия фактически встала на одну ступеньку развития с Северной Кореей, поэтому ее будут воспринимать так же, как и КНДР", - отметил Розумный.

Политический эксперт вспомнил политику Запада в отношении Северной Кореи, которая заключалась в максимальной изоляции и санкциях, однако при этом не было осуществлено радикальных попыток решить ситуацию. С Россией, вероятно, ситуация будет развиваться в том же русле.

"Были такие попытки, как предпринимал Трамп в период своего первого президентства: попытки наладить контакты, провести переговоры, предложить определенный обмен ("вы нам ядерную боеголовку - мы вам немного риса"). С Россией ситуация переходит примерно в ту же плоскость", - добавил он.

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Ядерное оружие / Инфографика: Главред

Смотрите видео, в котором политический эксперт Максим Розумный оценил вероятность ядерного удара России по Украине:

Ядерный удар РФ по Украине - прогнозы

Напомним, бывший офицер российских ядерных сил, который дезертировал, рассказал, что в день полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года ядерные силы были приведены в полную боевую готовность. Офицер также опроверг утверждения об устарелости российского ядерного оружия, заявив, что арсенал страны является огромным и полностью боеспособным.

Также пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал "безответственными" дискуссии о возможном возвращении Украине ядерного оружия как предохранителя от будущих войн. Он заявил, что это "абсолютно безответственные рассуждения" людей, которые не понимают реальности и не чувствуют ответственности за свои слова.

Как сообщал Главред, Россия может продолжить наносить удары по Украине межконтинентальными баллистическими ракетами и даже осуществить ядерный удар, заявил военный эксперт Олег Катков. Он отметил, что РФ может использовать комплексы "Искандер" или ракеты Х-102 с ядерными боеголовками.

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Кто такой Максим Разумный

Максим Разумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года - профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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