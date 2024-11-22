РФ может осуществить ядерный удар, ее ничего не сдерживает - Катков

При этом для ядерного удара РФ может не использовать ракеты средней дальности.

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РФ может нанести ядерный удар / Коллаж: Главред, фото: Главред, pixabay

Главное из заявления Каткова:

РФ может нанести ядерный удар по Украине

Ядерный удар может быть нанесен не только межконтинентальной баллистической ракетой

РФ может продолжить бить по Украине межконтинентальными баллистическими ракетами. К тому же российскому диктатору Владимиру Путину ничего не мешает осуществить ядерный удар. Об этом заявил военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков, сообщает Еспресо.

Он убежден, что РФ пытается запугать не только Украину, но и весь мир.

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"РФ может даже осуществить ядерный удар. Нет ничего, что могло бы их сдержать. Причем такие удары не обязательно могут быть нанесены межконтинентальными или средней дальности ракетами. Стандартными носителями ядерных зарядов являются комплексы "Искандер" или ракеты Х-102", - заявил Катков.

Он добавил, что в случае подготовки к ядерному удару будут соответствующие команды, приготовления, которые будут зафиксированы партнерами. В случае баллистического удара по применению ракет средней дальности у украинцев есть менее 10 минут, чтобы пройти в укрытие.

Время подлета ракеты РС "Рубеж" / Инфографика Главред

Следует понимать, что траекторию ракет сложно предсказать, так как она поднимается на высоту более 100 км, после чего боевые блоки возвращаются в атмосферу и поражают цель. Скорость ракеты может достигать 5-6 км/с.

"В Европе есть два стационарных комплекса противоракетной обороны - в Польше и Румынии. Они способны перехватывать ракеты, в том числе средней дальности. Это важный технический вопрос, поскольку эффективность перехвата зависит от траектории полета ракеты на активных участках. Также партнеры могли бы нам передать мобильные системы, которые можно перемещать на колесах. Есть система THAAD, которая является подстраховывающей, поскольку она эффективно перехватывает моноблочные боевые части ракет средней дальности, действуя преимущественно в атмосфере и немного за ее пределами. Но у США есть только семь батарей этой системы", - пояснил он.

Баллистический ракетный удар по Днепру 21 ноября - главные новости

Ранее сообщалось о том, что страна-агрессор Россия нанесла удар по Днепру 21 ноября баллистической ракетой вероятно из ракетного комплекса "Кедр". Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в городе Днепр составило 15 минут, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сообщал Главред, 21 ноября РФ запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Российские захватчики утром запустили ряд ракет по Украине. Был атакован город Днепр - там были повреждены предприятия и критическая инфраструктура.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ межконтинентальной баллистической ракетой. По его словам, враг боится настолько, что применяет уже новые ракеты. Также он отметил, что Путин использует Украину как полигон.

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Кто такой Олег Катков Олег Катков - эксперт по вооружениям, главный редактор программ информационно-консалтингового агентства Defense Express. Работает в агентстве с 2019 года. Сфера интересов: обзор и анализ вооружений, а также военно-промышленных аспектов, связанных с полномасштабной войной России против Украины. Ранее был руководителем пресс-службы крупнейшего оборонного конгломерата Украины и работал как журналист в ведущих СМИ, в которых освещал темы войны и оборонно-промышленного комплекса.

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