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Враг может взять Купянск в кольцо: армия РФ прорвалась через реку Оскол - Скорик

Анна Косик
28 ноября 2024, 10:10
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На Купянском направлении линия фронта меняется в пользу вражеских войск.
Карта Купянска, ВГУ
Враг применяет на Харьковщине такую же тактику, как и на Донетчине / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

Что сказал Скорик:

  • Оккупанты прорвались на правый берег Оскола
  • Логистика ВСУ на Купянском направлении усложнилась
  • Украинская сторона несет наибольшие за последнее время потери на Харьковщине

Армия страны-агрессора России не оставляет намерений продвинуться вперед на Харьковщине. В частности, на Купянском направлении осложнилась ситуация из-за прорыва врага на правый берег реки Оскол.

Об этом сообщил депутат Харьковского областного совета Александр Скорик в эфире "Эспрессо". По его словам, враг смог переправиться через водоем в участке наименьшего русла реки и закрепиться.

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"Сейчас мы уже имеем плацдарм на правом берегу, что является негативным для наших войск для логистики. Вообще для ситуации на Купянщине, потому что если они закрепятся, то будут иметь возможность брать Купянск в кольцо, перекрывать логистические пути", - пояснил Скорик.

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

Депутат отметил, что враг пользуется такой же тактикой окружения украинских сил, как и в Донецкой и Луганской областях. Поэтому за последнее время в ВСУ наибольшие территориальные потери на Харьковщине.

"На Липцах у нас стабильная ситуация, на Волчанском направлении тоже стабильная ситуация более-менее. Там наши Силы обороны не дают возможности ни дислокации им, ни передвижения, никаких продвижений", - добавил он.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Напомним, Главред писал, что враг имеет все возможности и резервы, чтобы выполнить задачу по захвату Купянск-Узлового. По этой причине ситуация в Купянском районе Харьковской области остается сложной.

Ранее спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Евгений Романов сообщил, что в Волчанске постоянно продолжаются боевые действия. Противник пытается штурмовать позиции украинских защитников, однако тактику он не меняет.

Накануне также стало известно, что российская диверсионно-разведывательная группа попыталась пересечь границу на севере Харьковской области в районе Дергачей. Украинские защитники остановили оккупантов. Часть диверсантов удалось ликвидировать, остальные отступили обратно в Белгородскую область.

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Кто такой Александр Скорик?

Александр Скорик - депутат Харьковского областного совета VIII созыва. В 2021 году был кандидатом на должность Харьковского городского головы на внеочередных местных выборах. Учится в Харьковском региональном институте Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, пишет Движение "ЧЕСНО".

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война в Украине ВСУ Купянск российские войска Купянское направление река Оскол Фронт
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