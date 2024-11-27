Россияне применили новую тактику на фронте: в ВСУ рассказали, что изменилось

Россияне применяют тактику просачивания для дальнейшего накопления войск в ходе наступления на фронте, отметили в ВСУ.

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РФ применила совершенно новую тактику наступления / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Кратко:

Россияне изменили тактику штурмовых действий на фронте

Враг активно применяет автомобильную технику, для продвижения к позициям украинских войск

Российские оккупанты изменили тактику наступательных действий на фронте, применяя тактику продвижения и просачивания штурмовых групп, которые действуют в несколько волн. Об этом спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал в комментарии LIGA.net.

"Враг может выдвигаться на штурм малыми пехотными группами от трех, до пяти или 10 человек без привлечения бронетехники. Далее, если повезет дойти до укрытия, дождаться следующей второй пятерки и потом проводить уже штурмовые действия. А если не повезет, наши воины их уничтожат, то навсегда остаться в том месте, откуда начинали штурм", - сказал он. видео дня

Представитель группировки "Хортица" Назар Волошин отметил, что россияне придерживаются тактики просачивания, а затем накопления сил.

Для транспортировки штурмовых групп ближе к украинским позициям оккупанты используют не только бронетехнику, но и высокомобильные транспортные средства, такие как мотоциклы, багги и квадроциклы.

Кроме этого, активно применяется автомобильная техника - от грузовиков до легковых автомобилей, которые они конфискуют у местных жителей. Особую роль играют УАЗ "буханки", которые являются типичными для российской армии.

"Такие разнородные колонны обычно поражает огонь нашей артиллерии или с помощью FPV-дронов", - подытожил Волошин.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, по информации западной разведки, представителей оборонного ведомства и ресурса Ualosses, за годы полномасштабной агрессии России Украина могла потерять от 60 до 100 тысяч военных погибшими, а около 400 тысяч солдат получили тяжелые ранения, сообщает The Economist.

Российские оккупанты продолжают реализовывать свои захватнические планы и пытаются захватить больше украинских территорий. Об этом в рассказал командир экипажа БпЛА "Кара Небесная" 4-й Бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, подчеркнув, что враг не ограничивается только Донецкой областью.

Согласно отчету аналитиков Института изучения войны (ISW), Россия стремится расширить оккупированные территории, в частности в Днепропетровской области. Эксперты отмечают, что военное командование РФ может планировать наступление в юго-восточном регионе этой области.

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Кто такой Назар Волошин? Назар Волошин - спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", созданной во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году и отвечающей за восточный участок линии боевого соприкосновения. Ранее работал в Организации Объединенных Наций.

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