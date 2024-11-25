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Вражеские ДРГ активизировались на Харьковщине: есть ли угроза большого наступления

Марина Фурман
25 ноября 2024, 13:05
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Оккупанты пытаются "прощупывать" позиции украинских защитников.
ВГУ, карта
ВСУ отражали атаку российской ДРГ / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, deepstatemap

Основное:

  • Российская ДРГ пыталась прорвать границу на Харьковщине
  • ВСУ ликвидировали российских диверсантов
  • Оккупанты не проводят активное наступление на Дергачевском направлении

В ночь с 24 на 25 ноября российская диверсионно-разведывательная группа попыталась пересечь границу на севере Харьковской области в районе Дергачей. Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

По его словам, российская ДРГ пыталась осуществить прорыв границы в районе КПП Гоптовка - Нехотеевка.

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Он подчеркнул, что украинские защитники остановили оккупантов. Часть диверсантов удалось ликвидировать, другие отступили обратно в Белгородскую область.

"Время от времени враг пытается "прощупывать" позиции украинских защитников, засылая своих диверсантов, поэтому это событие свидетельствует лишь о прочности нашей обороны и слаженных действиях ВСУ по ликвидации оккупантов", - написал начальник Дергачевской МВА.

Задоренко отметил, что россияне не проводят и не пытаются проводить активное наступление на Дергачевском направлении, достаточного для этого количества сил на границе не фиксируется.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как писал Главред со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), украинские военные достигли успехов в районе Глубокого, нанося потери российским подразделениям и отражая их атаки. По информации института, ВСУ продвинулись на север от Харькова. Геолокационные данные подтверждают, что украинские силы заняли лесную зону вблизи Глубокого, расположенную на юго-востоке от населенного пункта.

Недавно командир сводного подразделения 153-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Назарий Кишак рассказал о появлении северокорейских военных на Харьковском направлении. Однако в Оперативно-тактической группировке "Харьков" опровергли подобные заявления о солдатах КНДР.

Младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщал, что российские оккупанты пытаются захватить Купянск на Харьковщине. Этот город сейчас приоритетная цель для РФ. Он добавил, что враг постоянно обстреливает город из артиллерии и сбрасывает авиационные бомбы. Ситуация очень сложная.

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Что такое ДРГ?

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) - подразделение специального назначения, используемое для разведки и диверсий в тылу противника в военное и предвоенное времяс целью дезорганизации тыловых учреждений, уничтожения или временного вывода из строя важнейших промышленных предприятий, военных объектов, транспорта, связи, а также сбора информации о противнике. Относится к небольшим подразделениям, пишет Википедия.

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война в Украине ДРГ Харьковская область российские войска
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