Кремль категорически отверг любое "замораживание" линии фронта - чего ждет РФ.

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Какая ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск, скриншот: deepstate

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Кремль против создания демилитаризованных зон на фронте

РФ ждет капитуляции Украины для своих планов на области

Страна-агрессор Россия продолжает демонстрировать намерения по захвату гораздо большей части украинской территорий, чем сейчас занимает. Аналитики Института изучения войны также считают, что Москва не желает идти на компромиссы или участвовать в переговорах, независимо от того, кто выступал бы посредником.

В Кремле до сих пор звучат заявления о нежелании замораживать текущую линию фронта или создавать какие-то демилитаризованные зоны.

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По данным ISW, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, отметил, что Кремль якобы готов к переговорам. Впрочем, он категорически отверг любое "замораживание" линии фронта или создание демилитаризованных зон.

По мнению российского чиновника, единственным способом достичь мира является "устранение" причин, которые "заставили" Россию начать войну. Аналитики считают, что подобная позиция может свидетельствовать о нежелании уступок или любых компромиссов.

"Такая риторика свидетельствует о том, что Москва продолжает настаивать на бескомпромиссной капитуляции Украины. Кремль также неоднократно требовал контроля над всеми территориями четырех незаконно аннексированных областей, включая те, которые сейчас находятся под украинским контролем", - говорится в отчете.

По аналитическим прогнозам, российское командование может планировать новое наступление на юго-восточную часть Днепропетровской области, которая не входит в незаконно оккупированные территории, что может помочь врагу оккупировать Донецкую область.

Планы Кремля на Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что эксперт Павел Лакийчук описал коварный план Кремля в отношении Украины. Украина стала первым в мире государством, по которому был нанесен удар межконтинентальной баллистической ракетой. Но основной месседж этого удара направлен не на украинцев, а на Запад.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл намерения Кремля относительно Курщины. Владимир Зеленский заявил, что в Москве спешат выбить украинские силы из Курщины, ведь для Путина важнее всего вытеснить Силы обороны Украины из Курского региона.

Олег Жданов раскрыл, какой шаг Кремля спровоцирует запад к действиям. Также страна-агрессор Россия продолжает активно бряцать ядерным оружием и ищет малейшее основание для того, чтобы обвинить Украину в провокациях, чтобы начать применить ядерные ракеты.

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