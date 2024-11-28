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У Трампа выбирают предложения для завершения войны в Украине: какие есть варианты

Анна Ярославская
28 ноября 2024, 10:00
493
Всего есть несколько сценариев. Один из них даже предусматривает членство Украины в НАТО.
Дональд Трамп, Майкл Уолтц
В США работают над деталями плана по завершению войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Википедия

Вы узнаете:

  • Какие варианты завершения войны рассматривают советники Трампа
  • На каком сценарии вероятнее всего будет настаивать новый президент США

Будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц в последние дни рассматривает несколько предложений относительно прекращения войны в Украине. Первый сценарий предусматривает заморозку конфликта и переговоры, второй - членство Украины в НАТО в обмен на территории.

Как пишет CNN со ссылкой на два источника, чиновники Трампа, вероятно, будут настаивать на скорейшем прекращении огня, чтобы временно заморозить конфликт, пока обе стороны ведут переговоры. Над деталями стратегии еще продолжается работа.

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Представители администрации Трампа также будут настаивать на том, чтобы европейские союзники и НАТО взяли на себя большую часть бремени расходов на поддержку Украины.

Уолтц рассматривает в том числе и идеи генерала Кита Келлога, которого Трамп объявил в среду своим специальным представителем по вопросам России и Украины.

Предложение Келлога предполагает, что продолжение американской военной помощи Украине будет зависеть от участия Киева в мирных переговорах с Россией и "официальной политики США, направленной на прекращение огня и урегулирование конфликта в Украине путем переговоров".

Стремление Украины вступить в НАТО, тем временем, будет "отложено" на длительный период.

Уолтц также рассмотрел отдельное предложение, которое поддержал бывший посол Трампа в Германии Ричард Гренелл. Тот выражал поддержку созданию "автономных регионов" внутри Украины, хотя и не объяснял деталей.

Второй сценарий завершения войны в Украине предполагает, что страна-агрессор РФ сможет сохранить оккупированные территории в обмен на членство Украины в НАТО.

Издание акцентирует: мало кто в орбите Трампа стремится пригласить Украину в НАТО в ближайшее время.

Мирный план Трампа - главное

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что собирается "посадить Россию и Украину за стол переговоров" сразу же после того, как приступит к работе в Белом доме.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в администрации избранного президента США Дональда Трампа обсуждают сценарии завершения войны в Украине. Один из новых мирных планов предполагает создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Главред сообщал, что План победы, который президент Украины Владимир Зеленский представил республиканцу Дональду Трампу во время встречи в Нью-Йорке в сентябре, включает разные бизнес-сделки, доступ к сырью и развертывание войск в Европе. По данным Financial Times, некоторые идеи понравились Трампу.

Экономическая поддержка Украины Европой может помочь изменить мнение избранного президента США Дональда Трампа о войне и послать сильный сигнал российскому диктатору Владимиру Путину, пишет Reuters. Журналисты отмечают, что одним из возможных вариантов финансирования является использование замороженных российских активов. Однако такие действия сталкиваются с юридическими и политическими препятствиями.

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Кто такой Майкл Уолтц

Майкл Джордж Глен Уолтц - американский политик и полковник армии Соединенных Штатов. Член Республиканской партии.

Уолтц родился 31 января 1974 года в Бойнтон-Бич, штат Флорида, и вырос в Джексонвилле. Получил степень бакалавра искусств в области международных исследований в Военном институте Вирджинии и получил звание второго лейтенанта армии США, пишет Википедия.

Уолтц - "зеленый берет" (так в США называют Силы специальных операций) с боевыми наградами, который все еще служит полковником Национальной гвардии армии США и бывший советник по политике Белого дома и Пентагона. Он первый "зеленый берет", избранный в Конгресс.

Прослужил в армии более 26 лет. Служил как офицер спецназа с многочисленными командировками в Афганистан, на Ближний Восток и в Африку. За боевые заслуги Уолтц был награжден четырьмя бронзовыми звездами, в частности, двумя - за храбрость.

Уолтц поддержал Дональда Трампа на президентских праймериз Республиканской партии в 2024 году.

После вторжения России в Украину в 2022 году он призвал администрацию Джо Байдена предоставить Киеву больше оружия, чтобы помочь ему оттеснить российские войска. Но в 2024 году Уолтц заявил, что должна произойти переоценка целей Соединенных Штатов в Украине.

В частности, в апреле 2024 года Уолтц голосовал против дополнительного финансирования помощи Украине на $60 млрд.

"Эпоха бездонных чеков для Украины от Конгресса закончилась. Европа должна сделать больше для Украины, США должны защитить свою южную границу", - писал он.

При этом среди других причин своего голосования против финансирования для Украины Волц называл отсутствие стратегии у администрации президента Джо Байдена.

Он критиковал Белый дом за медленную и несвоевременную поддержку Украины, а также за недостаточные санкции против энергетического сектора России.

"Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится, пока не привлечет страны НАТО. Нужно остановить Россию перед тем, как она втянет НАТО и США в войну", - писал Уолтц.

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