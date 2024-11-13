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Трамп возьмет в команду "ярых ястребов", Украине можно "выдохнуть" - Politico

Анна Ярославская
13 ноября 2024, 09:05
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Майкл Уолтц и Марко Рубио далеки от изоляционистского крыла Республиканской партии, которое стремится отказаться от Украины или НАТО.
Майкл Уолтс, Марко Рубио, дональд Трамп
Первые кандидаты Трампа в сфере национальной безопасности — плохая новость для Путина / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Википедия

Основные тезисы:

  • В эпоху Трампа с Киевом все будет в порядке
  • России стоит нервничать из-за судьбы своего нефтегазового сектора
  • Трамп хочет найти "справедливый мир"

Избранный президент США Дональд Трамп назначил конгрессмена от Флориды Майкла Уолтца своим советником по вопросам национальной безопасности и планирует избрать сенатора от Флориды Марко Рубио на должность государственного секретаря. Оба политика придерживаются внешнеполитической доктрины Трампа "Америка превыше всего", но все еще остаются "ярыми ястребами", когда речь идет о подходе США к Китаю, Ирану и России. Как пишет Politico, в связи с этими решениями Трампа "сторонники Украины осторожно, но с облегчением вздохнули".

Издание отмечает, что Уолтц и Рубио далеки от изоляционистского крыла Республиканской партии, которое стремится отказаться от Украины или НАТО.

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Отмечается также, что Рубио и Уолтц ставили под сомнение голосование против предыдущих пакетов американской помощи Украине не из-за недостатка поддержки Украины в ее борьбе с РФ, а потому, что считали, что США тратят недостаточно средств на защиту южной границы США.

Уолтц даже предлагал снять американские ограничения на то, как Украина может использовать свое дальнобойное оружие для нанесения ударов по России.

Кто такой Майкл Уолтц

Майкл Джордж Глен Уолтц - американский политик и полковник армии Соединенных Штатов. Член Республиканской партии.

Уолтц родился 31 января 1974 года в Бойнтон-Бич, штат Флорида, и вырос в Джексонвилле. Получил степень бакалавра искусств в области международных исследований в Военном институте Вирджинии и получил звание второго лейтенанта армии США, пишет Википедия.

Уолтц - "зеленый берет" (так в США называют Силы специальных операций) с боевыми наградами, который все еще служит полковником Национальной гвардии армии США и бывший советник по политике Белого дома и Пентагона. Он первый "зеленый берет", избранный в Конгресс.

Прослужил в армии более 26 лет. Служил как офицер спецназа с многочисленными командировками в Афганистан, на Ближний Восток и в Африку. За боевые заслуги Уолтц был награжден четырьмя бронзовыми звездами, в частности, двумя - за храбрость.

Уолтц поддержал Дональда Трампа на президентских праймериз Республиканской партии в 2024 году.

После вторжения России в Украину в 2022 году он призвал администрацию Джо Байдена предоставить Киеву больше оружия, чтобы помочь ему оттеснить российские войска. Но в 2024 году Уолтц заявил, что должна произойти переоценка целей Соединенных Штатов в Украине.

В частности, в апреле 2024 года Уолтц голосовал против дополнительного финансирования помощи Украине на $60 млрд.

"Эпоха бездонных чеков для Украины от Конгресса закончилась. Европа должна сделать больше для Украины, США должны защитить свою южную границу", - писал он.

При этом среди других причин своего голосования против финансирования для Украины Волц называл отсутствие стратегии у администрации президента Джо Байдена.

Он критиковал Белый дом за медленную и несвоевременную поддержку Украины, а также за недостаточные санкции против энергетического сектора России.

"Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится, пока не привлечет страны НАТО. Нужно остановить Россию перед тем, как она втянет НАТО и США в войну", - писал Уолтц.

"Киев достаточно спокоен и вполне доволен объявленными на сегодняшний день должностными лицами по вопросам национальной безопасности. Те, кто продвигает нарратив беспокойства в Киеве, делают это в собственных целях и оказывают Украине медвежью услугу", - считает Дэниел Вайдич, эксперт по вопросам внешней политики и президента компании Yorktown Solutions, которая консультирует украинские государственные учреждения и взаимодействует с официальными лицами в Киеве.

Три бывших чиновника администрации Трампа поддерживают мнение Вайдича. Их имена не называются, так как они говорили на условиях анонимности.

"Для людей, которые обеспокоены тем, что Трамп собирается продать Украину, я думаю, что его главным приоритетом является попытка найти какой-то справедливый мир", - сказал бывший чиновник администрации Трампа.

Politico отмечает, что последние назначения Трампа в Кабинет министров свидетельствуют о том, что они поддерживают более жесткие меры в отношении экспорта энергоносителей из России, которые финансируют ее военную машину. В частности, в последних интервью Уолтц критиковал администрацию Байдена за то, что она не сделала достаточно для закрытия лазеек в российском экспорте нефти и газа.

Трамп инфографика
Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Джеймс Карафано, эксперт по внешней политике консервативного аналитического центра Heritage Foundation, сказал о вероятном подходе новой администрации Трампа к нефтегазовому сектору России так: "Я думаю, они попытаются закрыть его настолько, насколько это возможно".

Тем не менее, среди некоторых высокопоставленных европейских чиновников чувствуется беспокойство. Если Путин нервничает из-за непредсказуемости Трампа, то и Украина и другие союзники по НАТО - тоже. Они опасаются, что любое мирное соглашение, которое Трамп может заключить по Украине, не прекратит войну, а лишь отсрочит ее, чтобы дать России время перегруппироваться для дальнейших боевых действий.

Мирный план Трампа - последние новости

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что собирается "посадить Россию и Украину за стол переговоров" сразу же после того, как приступит к работе в Белом доме.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в администрации избранного президента США Дональда Трампа обсуждают сценарии завершения войны в Украине. Один из новых мирных планов предполагает создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения.

Главред сообщал, что План победы, который президент Украины Владимир Зеленский представил республиканцу Дональду Трампу во время встречи в Нью-Йорке в сентябре, включает разные бизнес-сделки, доступ к сырью и развертывание войск в Европе. По данным Financial Times, некоторые идеи понравились Трампу.

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Кто такой Марко Рубио

Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.

В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе.

Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.

"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

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