Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп передумает: замороженные активы РФ могут стать козырем в завершении войны - Reuters

Анна Ярославская
25 ноября 2024, 12:48
317
Если Европа продемонстрирует готовность выделить значительные средства для поддержки Украины, это может заставить Трампа пересмотреть свои планы.
Владимир Путин, Доналтд Трамп
Экономическая поддержка Европы также может стать сигналом для Путина / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Ключевые тезисы:

  • Европа может заставить Трампа пересмотреть свои планы в отношении Украины
  • Военную помощь Киеву можно оплачивать за счет замороженных российских активов

Экономическая поддержка Украины Европой может помочь изменить мнение избранного президента США Дональда Трампа о войне и послать сильный сигнал российскому диктатору Владимиру Путину.

Как пишет Reuters, во время своей предвыборной кампании Трамп заявил, что способен завершить войну в Украине в течение 24 часов. Одной из ключевых причин для такого шага он называет нежелание США продолжать оплачивать военную и экономическую помощь Украине.

видео дня

Тогда Трамп намекнул, что при условии финансовой поддержки со стороны Европы, возможно, за счет замороженных российских валютных резервов в размере 300 миллиардов долларов, он мог бы договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о выгодных условиях прекращения конфликта.

Эта перспектива вызывает беспокойство не только у Украины, но и у Европейского союза и Великобритании. Соглашение, которое ослабит позиции Киева, может поставить под угрозу безопасность всей Европы.

Тем не менее, по мнению аналитиков, если Европа продемонстрирует готовность выделить значительные средства для поддержки Украины, это может заставить Трампа пересмотреть свои планы.

Экономическая поддержка Европы также может стать сигналом для Путина, что Запад готов продолжать войну на истощение, а Украина способна удерживать линию фронта, несмотря на затяжной конфликт.

Трамп инфографика
Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Журналисты отмечают, что одним из возможных вариантов финансирования является использование замороженных российских активов. Однако такие действия сталкиваются с юридическими и политическими препятствиями. В частности, страны ЕС опасаются, что конфискация может нарушить международное право и ослабить доверие к евро.

Альтернативой может стать предоставление Украине репарационного кредита, при котором Киев заложит свои требования к России о возмещении убытков. Если Москва откажется платить, эти требования перейдут к странам G7, которые затем смогут компенсировать их за счет замороженных активов.

Эксперты отмечают, что такой подход обеспечил бы долгосрочную поддержку Украины, укрепил бы западную оборонную промышленность и дал бы Трампу возможность продемонстрировать свой подход к внешней политике под лозунгом "мир через силу". Однако для реализации этого плана потребуется согласие всех сторон и значительные усилия по его координации.

Мирный план Трампа - последние новости

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что собирается "посадить Россию и Украину за стол переговоров" сразу же после того, как приступит к работе в Белом доме.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в администрации избранного президента США Дональда Трампа обсуждают сценарии завершения войны в Украине. Один из новых мирных планов предполагает создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения.

Главред сообщал, что План победы, который президент Украины Владимир Зеленский представил республиканцу Дональду Трампу во время встречи в Нью-Йорке в сентябре, включает разные бизнес-сделки, доступ к сырью и развертывание войск в Европе. По данным Financial Times, некоторые идеи понравились Трампу.

Другие новости:

Замороженные активы РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину западные страны заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. Часть прибыли от этих средств уже направляется на помощь Украине.

В конце июля ЕС передал Украине первый транш из доходов активов РФ. Урсула фон дер Ляйен отметила, что эти деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины.

В конце октбяря стало извсетно, что Великобритания выделит Украине почти 3 миллиарда долларов, используя замороженные российские активы. Кредит от Британии предназначен для бюджетной поддержки военных расходов Украины. Он направлен на то, чтобы страна инвестировала деньги в ключевое оборудование для поддержания своих усилий в войне, развязанной Россией. Речь идет о противовоздушной обороне, артиллерии и "более широкой поддержке оборудования".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин новости Украины война России и Украины
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп передумает: замороженные активы РФ могут стать козырем в завершении войны - Reuters

Трамп передумает: замороженные активы РФ могут стать козырем в завершении войны - Reuters

12:48Мир
Атаковали 3 области РФ: украинские военные масштабно ударили по важным объектам в России

Атаковали 3 области РФ: украинские военные масштабно ударили по важным объектам в России

12:33Украина
Украина ударит ATACMS по "жирным" целям на территории РФ, но не по Крымскому мосту – Снегирёв

Украина ударит ATACMS по "жирным" целям на территории РФ, но не по Крымскому мосту – Снегирёв

12:10Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Весь следующий год будет счастливым: что нужно сделать 25 ноября - приметы

Весь следующий год будет счастливым: что нужно сделать 25 ноября - приметы

4 знака зодиака, которые с наибольшей вероятностью разбогатеют

4 знака зодиака, которые с наибольшей вероятностью разбогатеют

Скует 8-градусный мороз и будет штормовой ветер: когда в Украину придет потепление

Скует 8-градусный мороз и будет штормовой ветер: когда в Украину придет потепление

Вылетит, как пробка: как избавиться от волос в сливе душа

Вылетит, как пробка: как избавиться от волос в сливе душа

Ударят сильные морозы: синоптик назвала дату серьезного похолодания

Ударят сильные морозы: синоптик назвала дату серьезного похолодания

Последние новости

13:05

Вражеские ДРГ активизировались на Харьковщине: есть ли угроза большого наступления

12:55

Угроза срыва: проведут ли "Евровидение-2025" в Швейцарии

12:48

Трамп передумает: замороженные активы РФ могут стать козырем в завершении войны - Reuters

12:40

Значительная часть украинцев потеряет бронь: нардеп объяснил новые правила

12:33

Атаковали 3 области РФ: украинские военные масштабно ударили по важным объектам в РоссииВидео

Путин пойдет ва-банк, когда будет загнан в угол: Лакийчук - об угрозе ядерного удара РФПутин пойдет ва-банк, когда будет загнан в угол: Лакийчук - об угрозе ядерного удара РФ
12:20

"Меладзе дал шанс": Вера Брежнева сделала громкое признание - что произошло

12:10

Украина ударит ATACMS по "жирным" целям на территории РФ, но не по Крымскому мосту – СнегирёвВидео

12:02

РФ не прекращает террор дронами: оккупанты за ночь выпустили 145 БпЛА

11:55

Гороскоп на декабрь 2024: Стрельцам - повышение, Рыб попросят о помощи

Реклама
11:44

Проще простого: шикарный торт "Рафаэлло" без выпечки на новогодний столВидео

11:43

"Это последняя карта в кармане Путина": эксперт описал коварный план КремляВидео

11:33

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 ноября (обновляется)

11:28

Со вчера РФ запустила по Украине около 150 дронов, авиабомб и ракет – ЗеленскийФото

11:00

"Сдача Украины": Лакийчук сказал, как Путин будет давить на ТрампаВидео

10:54

Китайский гороскоп на завтра 26 ноября: Драконам - срывы и ссоры, Козлам - подозрения

10:51

РФ ударила баллистикой по жилым домам Одессы: есть разрушения и пострадавшиеФото

10:23

"Я оставил все и ушел": путинист Иосиф Пригожин рассказал о разводе - детали

10:22

Гороскоп на завтра 26 ноября: Скорпионам - большой успех, Львам - изнурительный день

10:20

Украину накроют потепление и мокрый снег: синоптик предупредил об изменениях в погоде

09:37

"Задумываюсь о выезде за границу": сын Потапа сделал ошеломляющее заявление

Реклама
09:35

Украина может забыть об отключениях света: эксперт сказал, когда отменят графики

09:33

Ударят сильные морозы: синоптик назвала дату серьезного похолодания

09:30

У Запада хватает дальнобойных ракет: почему их не дают Украинемнение

09:25

Почему нельзя хранить ножи рядом с вилками и ложками

09:02

РФ ударила по центру Харькова: есть "прилет", вспыхнул пожар, пострадали людиФото

08:49

"Участница общины": предательница Оксана Марченко показала, как сейчас выглядит

08:42

Карта Deep State онлайн за 25 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:13

В российской Калуге "взрывная" ночь: БпЛА атаковали нефтебазу и завод "Тайфун"Видео

07:59

"Светлое будущее": Максим Галкин наделал много шума своим новым фото

07:53

Военные РФ оккупировали два населенных пункта и переплыли Оскол - DeepState

06:48

РФ атаковала Киев дронами: в двух районах зафиксировали падение обломков

06:11

"Путин" подписал смертный приговор РФмнение

05:00

Какой сегодня праздник 25 ноября 2024 года: что может навлечь болезни в этот день

04:00

Головоломка для настоящих гениев: нужно за 13 секунд найти 6 спрятанных букв

03:31

Россия и КНДР начали "открытую Третью мировую": США боятся действовать - Загородний

02:31

ВСУ усиливают группировку войск: генерал оценил угрозу штурма Купянска

01:30

Мобилизация женщин в Украине: эксперт указал на важный нюанс

24 ноября, воскресенье
23:40

Грелки с горячей водой могут быть опасными: как проверить их

23:20

Удар новой ракетой РФ по Днепру: Зеленский рассказал подробности атаки

22:11

Полумиллионный город под угрозой: РФ готовит новый штурм – The Economist

Реклама
21:24

"Абсолютная мясорубка": в США назвали сроки старта переговоров Трампа по Украине

20:44

РФ готовится к массированной атаке "роев беспилотников" с искусственным интеллектом - СМИ

20:37

Весь следующий год будет счастливым: что нужно сделать 25 ноября - приметы

20:15

Украинцев предупредили об отключениях электроэнергии: график на 25 ноября

19:48

Байден передумал приглашать Украину в НАТО: в Bloomberg раскрыли причину

19:39

Скует 8-градусный мороз и будет штормовой ветер: когда в Украину придет потепление

19:32

Сбитие ракет над нами со стороны союзников: почему сейчас удобный моментмнение

19:22

"Взяли паузу и выжидают": эксперт о позиции некоторых партнеров УкраиныВидео

19:17

"Собрали серьезную группировку": в ВСУ назвали самый большой страх РФ на Юге

18:48

РФ усилила наступление на восьми направлениях: генерал заявил о большом окружении ВСУ

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты на Новый год
Шикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый год
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять