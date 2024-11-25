Трамп передумает: замороженные активы РФ могут стать козырем в завершении войны - Reuters

Если Европа продемонстрирует готовность выделить значительные средства для поддержки Украины, это может заставить Трампа пересмотреть свои планы.

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Экономическая поддержка Европы также может стать сигналом для Путина / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Ключевые тезисы:

Европа может заставить Трампа пересмотреть свои планы в отношении Украины

Военную помощь Киеву можно оплачивать за счет замороженных российских активов

Экономическая поддержка Украины Европой может помочь изменить мнение избранного президента США Дональда Трампа о войне и послать сильный сигнал российскому диктатору Владимиру Путину.

Как пишет Reuters, во время своей предвыборной кампании Трамп заявил, что способен завершить войну в Украине в течение 24 часов. Одной из ключевых причин для такого шага он называет нежелание США продолжать оплачивать военную и экономическую помощь Украине.

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Тогда Трамп намекнул, что при условии финансовой поддержки со стороны Европы, возможно, за счет замороженных российских валютных резервов в размере 300 миллиардов долларов, он мог бы договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о выгодных условиях прекращения конфликта.

Эта перспектива вызывает беспокойство не только у Украины, но и у Европейского союза и Великобритании. Соглашение, которое ослабит позиции Киева, может поставить под угрозу безопасность всей Европы.

Тем не менее, по мнению аналитиков, если Европа продемонстрирует готовность выделить значительные средства для поддержки Украины, это может заставить Трампа пересмотреть свои планы.

Экономическая поддержка Европы также может стать сигналом для Путина, что Запад готов продолжать войну на истощение, а Украина способна удерживать линию фронта, несмотря на затяжной конфликт.

Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Журналисты отмечают, что одним из возможных вариантов финансирования является использование замороженных российских активов. Однако такие действия сталкиваются с юридическими и политическими препятствиями. В частности, страны ЕС опасаются, что конфискация может нарушить международное право и ослабить доверие к евро.

Альтернативой может стать предоставление Украине репарационного кредита, при котором Киев заложит свои требования к России о возмещении убытков. Если Москва откажется платить, эти требования перейдут к странам G7, которые затем смогут компенсировать их за счет замороженных активов.

Эксперты отмечают, что такой подход обеспечил бы долгосрочную поддержку Украины, укрепил бы западную оборонную промышленность и дал бы Трампу возможность продемонстрировать свой подход к внешней политике под лозунгом "мир через силу". Однако для реализации этого плана потребуется согласие всех сторон и значительные усилия по его координации.

Мирный план Трампа - последние новости

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что собирается "посадить Россию и Украину за стол переговоров" сразу же после того, как приступит к работе в Белом доме.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в администрации избранного президента США Дональда Трампа обсуждают сценарии завершения войны в Украине. Один из новых мирных планов предполагает создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения.

Главред сообщал, что План победы, который президент Украины Владимир Зеленский представил республиканцу Дональду Трампу во время встречи в Нью-Йорке в сентябре, включает разные бизнес-сделки, доступ к сырью и развертывание войск в Европе. По данным Financial Times, некоторые идеи понравились Трампу.

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Замороженные активы РФ С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину западные страны заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. Часть прибыли от этих средств уже направляется на помощь Украине. В конце июля ЕС передал Украине первый транш из доходов активов РФ. Урсула фон дер Ляйен отметила, что эти деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины. В конце октбяря стало извсетно, что Великобритания выделит Украине почти 3 миллиарда долларов, используя замороженные российские активы. Кредит от Британии предназначен для бюджетной поддержки военных расходов Украины. Он направлен на то, чтобы страна инвестировала деньги в ключевое оборудование для поддержания своих усилий в войне, развязанной Россией. Речь идет о противовоздушной обороне, артиллерии и "более широкой поддержке оборудования".

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