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1,5 млрд евро на оборону: ЕС передал Украине первый транш из прибыли активов РФ

Алёна Воронина
26 июля 2024, 13:26
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Эти средства предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины.

Евросоюз, евро, Урсула фон дер Ляйен
ЕС передал Украине первый транш из прибыли активов РФ/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Европейский Союз передал Украине первый транш в размере 1,5 млрд евро из прибыли от замороженных активов страны-агрессора России.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X. Она отметила, что эти деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины.

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"ЕС поддерживает Украину. Сегодня мы передаем €1,5 миллиарда средств от замороженных российских активов на оборону и восстановление Украины. Нет лучшего символа или использования денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни", - написала фон дер Ляйен.

Конфискованные активы РФ

Группа Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) по требованию руководства Большой Семерки делала мепинг активов. В сентябре 2023 года они написали, что они насчитали $280 млрд конфискованных активов. Однако были оценки и в $370 млрд. Эти оценки включали, как суверенные активы Центробанка РФ, так и обездвиженные деньги российских предприятий и олигархов, которые находятся под западными санкциями.

Украина получит замороженные активы РФ - последние новости

Ранее в июне сообщалось, что G7 решила разблокировать $50 млрд для Украины от замороженных активов РФ. "Большая семерка" достигла договоренности об использовании доходов от замороженных активов России в пользу Украины.

Позже в Еврокомиссии рассказали, когда Киев получит первые деньги от активов РФ. Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд во время пресс-конференции в Брюсселе заявил, что до конца нынешнего года Украина должна получить около 15 млрд евро (16,24 млрд долларов США). Кредит, в свою очередь, также будет погашаться от будущих поступлений с российских активов.

Недавно сообщалось, что в ЕС успокаивают США относительно плана выделения 50 миллиардов для Украины. В США выражают обеспокоенность из-за плана "Большой семерки" по использованию доходов с активов российского Центрального банка для предоставления Украине помощи.

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