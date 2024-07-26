Стрелок оставил прощальную записку отцу: всплыли новые детали об убийстве Фарион

Прокуроры будут ходатайствовать об аресте подозреваемого в убийстве сроком на два месяца без возможности внесения залога.

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Ирина Фарион была убита 19 июля во Львове / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

В пятницу, 26 июля, задержанному по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион объявили подозрение. Также сегодня ему должны избрать меру пресечения. Прокуроры будут ходатайствовать о его аресте сроком на два месяца без возможности внесения залога.

Как сообщил во время брифинга заместитель генерального прокурора Антон Войтенко, в настоящее время согласовано сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

Кроме того, прокуроры подали в Галицкий суд города Львов ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

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"Именно на такой мере пресечения будут прокуроры настаивать в суде", - отметил Войтенко.

Новые детали убийства Фарион

Тем временем глава МВД Игорь Клименко сообщил, что на месте преступления найдена спортивная гильза, не боевая. Сейчас правоохранители ищут, где эта пуля была приобретена.

"Установили за неделю расследования полностью весь хронометраж его действий за 10 дней до убийства – проверяли дома, камеры (9 тыс изображений, 170 камер наблюдения) дороги, установили и отработали 80 человек, похожих на внешность", - рассказал он.

Стало известно, что 9, 14 и 19 июля подозреваемый снимал новое жилье во Львове.

По прибытии в город он получил посылку с одеждой. Он ее отправил сам себе из Днепра. Именно в этой одежде он и совершил убийство. Среди вещей была и панамка Patagonia.

В вечер убийства Фарион ждала с чемоданом такси. Убийца подошел к ней вплотную.

"Не более 2 м, 1,5 метра или следствие покажет", – констатировали правоохранители.

Через два дня после совершения преступления подозреваемый отправился в Днепр.

У подозреваемого была найдена "прощальная" записка, где он просил прощения у своего отца. Однако полный текст записки не показали.

Одна из версия убийства Фарион – причастность страны-агрессора РФ.

Убийство Ирины Фарион - что известно

19 июля во Львове стреляли в Ирину Фарион. Стрелок попал в висок женщины. Карета скорой помощи доставила Фарион в больницу, где медики боролись за ее жизнь. Женщина находилась в крайне тяжелом состоянии.

Уже вечером стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Правоохранители квалифицировали преступление как умышленное убийство.

Подозреваемого в убийстве удалось задержать. Им оказался 18-летний уроженец Днепра - там его и задержали силовики.

Известно, что во время подготовки преступления он арендовал не менее трех квартир во Львове.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, есть достаточно доказательств того, что именно задержанный стрелял в Фарион. Кроме того, следствие склоняется к мнению, что стрелок - только исполнитель.

Кто такая Ирина Фарион? Ирина Дмитриевна Фарион — украинская политическая и общественная деятельница. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012—2014 годах — депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

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