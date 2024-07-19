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Во Львове стреляли в Ирину Фарион: женщина находится в критическом состоянии

Руслана Заклинская
19 июля 2024, 20:32обновлено 19 июля, 21:29
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Нападавший выстрелил в языковеда из оружия без глушителя, его заметили соседи.
Во Львове стреляли в Ирину Фарион: женщина находится в критическом состоянии
На Ирину Фарион совершили покушение / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/iryna__farion,

В пятницу, 19 июля, во Львове совершили покушение на жизнь языковеда, ученого и экс-нардепа Ирины Фарион. Стрелок попал в висок женщины, она находится в критическом состоянии. Об этом сообщила журналистка и телеведущая канала "Эспрессо" Марта Олиярник.

"В Ирину Фарион стреляли. Был ли выстрел смертельным точно неизвестно, ее забрала скорая. Об этом мне стало известно из собственных источников. Это произошло на Масарика, 3. Был выстрел в висок", - написала журналистка.

По ее словам, стрелка видели соседи. Злоумышленник был в перчатках и стрелял из оружия без глушителя.

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Карета скорой помощи доставила Фарион в больницу, где медики борются за ее жизнь. Женщина находится в крайне тяжелом состоянии.

По предварительной информации, в Ирину Фарион стрелял парень в возрасте 20-25 лет. Он следил за языковедом около недели. По словам очевидцев, когда Фарион вышла из здания, он подбежал и выстрелил ей в голову.

Что говорят в полиции Львовщины

По данным полиции Львовской области, около 19:30 на одной из улиц Львова произошла стрельба, в результате которой пострадала 60-летняя женщина. Неизвестный произвел выстрел из оружия, попав в голову потерпевшей. Женщину срочно госпитализировали в больницу с огнестрельным ранением.

Во Львове и области объявили операцию перехвата стрелка.

"На месте работают следователи, оперативники, руководство полиции Львовщины. Принимаются меры для установления личности и задержания стрелка", - добавили полицейские.

Реакция президента на покушение на Ирину Фарион

Президент Украины заслушал доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка по розыску нападавшего на Ирину Фарион. По словам Владимира Зеленского, Нацполиция и СБУ активно работает, чтобы установить обстоятельства преступления.

"Врачи борются за жизнь Ирины Фарион. Очевидно, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виновен в этом нападении, должен понести полную ответственность", - добавил президент.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что нападение на Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сейчас состояние языковеда тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

"Полиция, другие необходимые службы работают на месте стрельбы. Имеют показания свидетелей, прорабатывают данные с камер видеонаблюдения. Раскрытие преступления в активной фазе. Систематически получаю доклады от руководства полиции о принятых мерах и установленных обстоятельствах", - рассказал он.

Также Клименко призвал очевидцев, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах совершения преступления, предоставить эту информацию правоохранителям.

Кто такая Ирина Фарион?

Ирина Дмитриевна Фарион - украинский политический и общественный деятель. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

Скандал с Ириной Фарион - подробности

Языковед и экс-нардеп Ирина Фарион в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" довольно резко отреагировала на слова ведущей о том, что в украинской армии есть немало русскоязычных воинов. При этом назвала их "русскими" и "сбродом".

Эти высказывания вызвали скандал и возмутили как военных, так и общественность.

После Фарион оскандалилась еще и тем, что выложила в своем телеграмм-канале скриншот с письмом студента с временно оккупированного Крыма, который ее поддержал. Письмо содержало данные парня, поэтому к нему пришли российские спецслужбы.

Впоследствии СБУ открыла против Фарион уголовное дело производства.

Руководитель МОН Оксен Лисовой через некоторое время заявил, что языковеда уволили из "Львовской политехники".

Накануне студенты также митинговали перед главным корпусом вуза, требуя увольнения профессора.

Ирина Фарион также подала в суд на "Львовскую политехнику" из-за увольнения.

Позже стало известно, что за октябрь ей в вузе начислили зарплату в размере 17 617 гривен, а в ноябре сумма выплат увеличилась - 28638 гривен.

29 мая Львовский апелляционный суд постановил восстановить Ирину Фарион в должности в вузе, а также взыскать в ее пользу средний заработок за период вынужденного прогула - 123 927 гривен.

Как сообщал Главред, украинскую лингвистку и бывшего народного депутата Ирину Фарион официально восстановили в должности профессора кафедры украинского языка в университете "Львовская политехника", сообщила женщина 10 июня.

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