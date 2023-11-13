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"Закапывает" сама себя: Фарион позорно оправдывается после задержания студента в Крыму

Ангелина Подвысоцкая
13 ноября 2023, 18:27
Скандальная Ирина Фарион утверждает, что якобы не знает, откуда люди, которые присылают ей письма.
Фарион, студент из Крыма
Фарион оправдывается после задержания проукраинского студента в Крыму / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Бывшая нардеп и украинский языковед Ирина Фарион "сдала" ФСБшникам в Крыму проукраинского студента, выложив его сообщение, в котором он поддержал женщину. Однако Фарион даже не додумалась закрасить имя парня, из-за чего оккупанты и смогли его найти и задержать.

Несмотря на огромное возмущение в обществе Фарион решила не признавать свою ошибку и дальше "закапывает себя" нелепыми оправданиями. Свое заявление она опубликовала в Telegram-канале.

Женщина назвала это "очередной провокацией против нее" и делает вид, будто не верит в задержание "какого-то студента". Несмотря на то, что парень прямо написал ей, что учится в Севастополе, Фарион пишет, что "не может знать", где находятся люди, которые ее поддерживают.

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"Не ведитесь на гэбистскую тактику врага. Меня поддерживают сотни людей, и я им за это благодарна. Кроме того, я не могу знать, откуда эти люди. Но я знаю, что только нашей открытой публичной борьбой можем одержать победу над врагом внутри страны. Боритесь - поборете", - написала Фарион.

Фарион
Фарион / фото: скриншот

Задержание студента в Крыму

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму арестовали студента Максима Глебова, который написал Ирине Фарион письмо в поддержку ее позиции в отношении украинского языка. Экс-нардеп опубликовала его с своем Telegram-канале, благодаря чему, вероятно, российские спецслужбы и обратили внимание на украинского патриота.

Сейчас студент, который учится на первом курсе украинской филологии, находится в Центре по борьбе с экстремизмом при МВД. Крымские пропагандистские СМИ сообщают, что Максим "извинился" за письмо Фарион, и публикуют его заявление.

Впоследствии стало известно о том, что Фарион займется СБУ после "сдачи" студента в Крыму. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец написал заявление в СБУ на Ирину Фарион - за разглашение персональных данных проукраинского студента в Крыму.

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Фарион Ирина Фарион
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