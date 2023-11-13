"Подыграла оккупантам": Фарион займется СБУ после "сдачи" студента в Крыму

Дмитрий Лубинец написал заявление в СБУ на Ирину Фарион - за разглашение персональных данных проукраинского студента в Крыму.

https://glavred.info/ukraine/podygrala-okkupantam-farion-zaymetsya-sbu-posle-sdachi-studenta-v-krymu-10516429.html Ссылка скопирована

У студента из Крыма Максима Глебова начались проблемы из-за Ирины Фарион / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Омбудсмен Дмитрий Лубинец направил заявление на бывшего нардепа Ирину Фарион в правоохранительные органы.

Причиной стало то, что она "сдала" оккупантам в Крыму проукраински настроенного студента. Об этом он написал в Telegram.

Лубинец написал заявление в СБУ - за разглашение персональных данных проукраинского студента в Крыму, из-за чего тот был задержан и вынужден был извиняться.

видео дня

"Народный депутат ВРУ 7 созыва и должна знать о важности защиты персональных данных. Однако этот человек публично предоставил фамилию, имя, место обучения парня, что позволило россиянам идентифицировать этого студента. К тому же не является секретом факт давления оккупационной администрации в Крыму на людей, которые придерживаются проукраинских взглядов. Об этом также сообщают и правозащитники, и медиа", - пишет Лубинец.

Новый скандал с Ириной Фарион

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму арестовали студента Максима Глебова, который написал Ирине Фарион письмо в поддержку ее позиции в отношении украинского языка. Экс-нардеп опубликовала его с своем Telegram-канале, благодаря чему, вероятно, российские спецслужбы и обратили внимание на украинского патриота.

Сейчас студент, который учится на первом курсе украинской филологии, находится в Центре по борьбе с экстремизмом при МВД.

Крымские пропагандистские СМИ сообщают, что Максим "извинился" за письмо Фарион, и публикуют его заявление.

Напомним, ранее экс-нардеп и украинский языковед Ирина Фарион влипла в новый громкий скандал, разжигая вражду между украиноязычным и русскоязычным населением Украины. Она цинично заявила, что языковая борьба внутри страны "важнее борьбы на нулевой позиции".

После этого Фарион поставили на место и пригрозили тюрьмой. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился Нацполицию и СБУ после скандальных заявлений Ирины Фарион.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.